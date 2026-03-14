Ataque en sinagoga de Michigan: seguridad evitó tragedia mayor

La sinagoga de Michigan que esta semana fue atacada cuando un hombre armado estrelló su auto contra el edificio llevaba meses reforzando su aparato de seguridad al contratar como director de seguridad a un teniente de policía experimentado y al brindar capacitación a su personal para situaciones de tiroteos tiradores activos.

Acciones de la autoridad

A ese refuerzo de seguridad, implementado como respuesta al aumento del antisemitismo y a otros ataques en lugares de culto, se le atribuye haber salvado vidas en un hecho que terminó con una sola muerte: la del agresor.

Un guardia de seguridad privado armado respondió con disparos al atacante cuando éste abrió fuego a través de su parabrisas en un pasillo dentro del edificio. Cuando el auto irrumpió, había 140 estudiantes en un centro de aprendizaje para la primera infancia. Todos resultaron ilesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El motor del auto se incendió y el pistolero, Ayman Mohammad Ghazali, ciudadano estadounidense nacido en Líbano, finalmente usó su propia arma para dispararse y quitarse la vida, según Jennifer Runyan, la agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Detroit.

"Si no hubieran hecho su trabajo casi a la perfección, hoy estaríamos hablando aquí de una tragedia inmensa, con niños muertos", dijo la senadora federal Elissa Slotkin sobre la seguridad del edificio.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, añadió: "Estos héroes se lanzaron al peligro, enfrentándose a un sospechoso".

Impacto en la comunidad

Uno de los rabinos de Temple Israel dijo que "sólo fue un milagro" que ninguno de sus miembros resultara herido.

"Lamentablemente, toda la comunidad judía, sin importar en qué parte del mundo estemos, tenemos que hacer planes para cosas como esta", declaró a CNN la rabina de Temple Israel Jennifer Kaluzny.

El reforzamiento de la seguridad en Temple Israel, a las afueras de Detroit, se produjo al mismo tiempo que muchos lugares de culto han emprendido iniciativas similares, con líderes que trabajan para fortificar instalaciones tras ataques mortales. Sinagogas de todo el mundo han incrementado las protecciones luego que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra con Irán.

La sinagoga contrató en junio pasado al exteniente de policía Danny Phillips para dirigir a sus guardias de seguridad armados internos como jefe de seguridad, y el templo señaló que estaba dando un paso proactivo "en respuesta a las realidades cambiantes que enfrentan las comunidades judías".

Phillips trabajó en las fuerzas del orden durante casi tres décadas, incluidas más de 20 años como instructor avanzado de armas de fuego de su departamento, según el sitio web de una universidad local donde imparte un curso de academia de policía sobre cómo responder ante agresores activos.

Y en enero, el personal y el clero de Temple Israel participaron en una capacitación de prevención y preparación ante tiradores activos dirigida por un agente del FBI, según las cuentas de redes sociales de la sinagoga.

El jefe policial del condado Oakland, Mike Bouchard, dijo el jueves que se había comunicado con el jefe de seguridad del templo apenas dos días antes del ataque. Atribuyó a la preparación minuciosa previa al atentado el hecho de que no hubiera víctimas.

Ron Amann, integrante del equipo de seguridad de CrossPointe Community Church en Wayne, Michigan, aún se recupera después que un hombre que intentó atacar la iglesia cristiana en junio pasado le disparara en la pierna. El agresor fue abatido por otro miembro del equipo antes de que pudiera entrar a un servicio dominical.

Amann, que estaba armado, dijo que entregó a su nieto a su esposa cuando escuchó a una mujer gritar: "Hay un hombre con un arma".

"Cuando te apuntas al equipo de seguridad tienes que estar dispuesto a plantarte y pelear, francamente, en lugar de correr en la otra dirección", afirmó Amann, de 64 años, quien tiene una varilla metálica en la parte inferior de la pierna derecha.

"Mi nivel de alerta está simplemente más alto de lo que había estado nunca", manifestó. "Los hechos en la sinagoga no hacen más que volver a ponerlo en primer plano. Sin duda me entristece todo eso".

La iglesia CrossPointe está a 48,2 kilómetros (30 millas) de la sinagoga. Pero el pastor Bobby Kelly dijo que él y su personal se resguardaron en el lugar el jueves cuando se enteraron del ataque. La policía incluso patrulló alrededor de la iglesia.

"Cuando te enteras de que algo está ocurriendo", comentó Kelly, "no sabes dónde va a ocurrir lo siguiente".