Ataque israelí en Líbano mata a dirigente cristiano y su esposa

YAHSHOUSH, Líbano (AP) — Las campanas de la iglesia y ráfagas de disparos resonaron en todo el valle mientras cientos de personas se reunían para las oraciones fúnebres el martes por un dirigente de un partido cristiano libanés conocido por su postura anti-Hezbollah y por su esposa, quienes murieron en un ataque aéreo israelí durante el fin de semana.

Ataque israelí causa muerte de dirigente cristiano y su esposa

El caso se ha convertido en un punto de referencia de las tensiones en Líbano, que está profundamente dividido por la guerra en curso entre Israel y el grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, que a su vez se deriva de la conflagración que sacude Oriente Medio y más allá.

Pierre Mouawad, su esposa y una mujer que los visitaba murieron en un ataque israelí el domingo que impactó un apartamento situado encima de ellos en la localidad de Ain Saadeh, al este de Beirut. El ejército israelí afirmó que su intención era atacar a un miliciano de Hezbollah, aunque las circunstancias del ataque siguen sin estar claras.

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Fuerzas Libanesas y Hezbollah: rivalidad y consecuencias del conflicto

Mouawad pertenecía a la rama local de las Fuerzas Libanesas, un partido cristiano considerado ampliamente como el rival político más feroz de Hezbollah. Durante años han pedido el desarme del grupo y en las últimas semanas han culpado a Hezbollah de arrastrar al país a otra guerra al disparar cohetes contra Israel en solidaridad con su aliado clave y patrocinador, Irán.

El partido tiene cuatro ministros en el gobierno y cuenta con el bloque más grande en su parlamento.

Desde que se reanudó el mes pasado la guerra entre Israel y Hezbollah, 1.530 personas han muerto en ataques israelíes en el Líbano, según el Ministerio de Salud del país. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas, en su mayoría del sur de Líbano y de los suburbios del sur de Beirut, donde Hezbollah tiene una amplia base de apoyo e influencia.

Mientras la guerra continúa y las fuerzas israelíes invaden Líbano, las tensiones se han disparado en zonas de mayoría cristiana, suní y drusa por la presencia de desplazados de la comunidad chií, que constituye la principal base de Hezbollah.

Los residentes de estas comunidades temen que miembros de Hezbollah puedan estar escondiéndose entre los civiles chiíes desplazados.

Los ataúdes de Mouawad y su esposa, cubiertos con la bandera blanca del partido Fuerzas Libanesas, fueron llevados a la iglesia de San Simón, en la ladera de una montaña en la localidad de Yahshoush, al norte de Beirut.

Se mezclaban los sonidos de las campanas de la iglesia, los disparos y la música del partido mientras funcionarios, residentes del pueblo y miembros del partido acudían en gran número a presentar sus condolencias.

"Murieron porque Hezbollah nos arrastró a una guerra", declaró Pierre Bou Assi, legislador de las Fuerzas Libanesas, calificando el conflicto como "una decisión iraní aplicada por Hezbollah".

"Ningún libanés le pidió a Hezbollah iniciar esta guerra", manifestó.

Aunque el ejército libanés dice que está investigando el incidente, y el gobierno el mes pasado prohibió la actividad militar de Hezbollah y la presencia de la Guardia Revolucionaria iraní, el ataque en Ain Saadeh ha exacerbado las tensiones.

Muchos libaneses que pensaban que no sufrirían la guerra al no tener vínculos con Hezbollah, se han horrorizado al ver que Israel está atacando a miembros de Hezbollah y de la Guardia iraní en apartamentos alquilados o habitaciones de hotel en sus vecindarios.

El propietario del apartamento situado encima de los Mouawad, el alcalde del pueblo y el ejército libanés que investiga el ataque señalaron que nadie ha estado viviendo allí.

Pero los familiares de las víctimas y el partido de Mouawad insisten en que alguien —el objetivo previsto— vivía en ese apartamento, poniendo en riesgo a las personas cercanas.

Si esa persona "hubiera muerto, habría sido mejor para nosotros", expresó Raymond Mouawad, hermano de Pierre. "En cambio, mi hermano murió mientras el otro escapó".