Ataque ruso mata a 12 personas en Dnipró

Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso con drones impactó el domingo horas un autobús que transportaba mineros en la ciudad ucraniana de Dnipró y mató al menos a una docena de personas, informaron las autoridades ucranianas el domingo, después que el presidente Volodymyr Zelenskyy anunciara que la próxima ronda de conversaciones de paz entre las delegaciones de Rusia y Ucrania tendrá lugar el miércoles y jueves.

El brutal ataque hirió a varias personas más y provocó un incendio que posteriormente fue extinguido, según informaron los servicios de emergencia.

DTEK, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, indicó que era propietaria del autobús y acusó a Rusia de perpetrar "un ataque terrorista a gran escala en las minas de DTEK en la región de Dnipró", cuya capital es del mismo nombre.

"El epicentro de uno de los ataques fue un autobús de la empresa que transportaba mineros desde la empresa luego de un turno laboral en la región de Dnipró", escribió la empresa en una publicación de Telegram.

El ataque se registra días después de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que el Kremlin había acordado detener temporalmente sus ataques contra la capital ucraniana y otras ciudades, ya que la región sufre temperaturas bajo cero que han generado dificultades generalizadas a la población ucraniana.

El ministro de Energía ucraniano Denys Shmyhal calificó la agresión del domingo en Dnipró como "un ataque cínico y selectivo contra los trabajadores del sector energético" y detalló que ocurrió cerca de la mina Ternivska, al este de la ciudad.