Ataque suicida en mezquita chií de Islamabad deja 31 muertos

ISLAMABAD (AP) — Un atacante suicida detonó sus explosivos en una mezquita chií a las afueras de Islamabad durante las oraciones del viernes, matando a 31 personas e hiriendo al menos a 169 más, dijeron las autoridades, un atentado poco frecuente en la capital de Pakistán mientras su gobierno lucha por controlar un aumento de ataques en todo el país.

Imágenes en televisión y en las redes sociales mostraron a policías y residentes transportando a los heridos a hospitales cercanos. Se informó que algunos de los heridos en el ataque a la extensa mezquita de Khadija Al-Kubra estaban en estado crítico.

Rescatistas y testigos describieron una escena desgarradora, con cadáveres y heridos tendidos en el suelo alfombrado de la mezquita. Hussain Shah contó que estaba rezando en el patio de la mezquita cuando escuchó una explosión repentina y potente.

"Inmediatamente pensé que se había producido un gran atentado", apuntó. Luego entró al templo y se encontró con un caos total: muchos de los heridos gritaban y pedían ayuda. Shah dijo que contó alrededor de 30 cuerpos sin vida en el interior de la mezquita, mientras que el número de lesionados parecía ser significativamente mayor.

Nadie se atribuyó la explosión, pero es probable que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico, a quienes se responsabilizó de ataques anteriores contra fieles chiíes, una minoría en el país. Los grupos armados en todo Pakistán suelen atentar contra las fuerzas de seguridad y la población civil.

Aumentan los ataques en Pakistán

Aunque los ataques no son muy frecuentes en Islamabad, Pakistán ha registrado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, en gran parte atribuida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP, que es un grupo independiente pero aliado de los talibanes afganos. Una filial regional del grupo extremista Estado Islámico también tiene una presencia activa en el país.

En el inicio de la explosión, se había informado de un número menor de víctimas, pero el comisionado adjunto de Islamabad, Irfan Memon, proporcionó las cifras más recientes.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, escribió en X que los hallazgos preliminares sugieren que el atacante suicida había entrado y salido de Afganistán. Añadió que los guardias de seguridad de la mezquita intentaron interceptar al sospechoso, quien les disparó y luego detonó sus explosivos entre los fieles.

Se desconoce la condición de los guardias.

El Ministerio de Defensa afgano expresó que Afganistán condenó el ataque a la mezquita en Islamabad y afirmó que el ministro de defensa paquistaní había vinculado "irresponsablemente" el ataque con Afganistán.

Pakistán a menudo acusa a Afganistán, donde los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021 mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraban tras una guerra de 20 años, de albergar militantes y miembros del Talibán paquistaní. Kabul niega la acusación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán emitió un comunicado el viernes diciendo que la "República Islámica de Afganistán condena tales ataques que violan la santidad de los rituales sagrados y las mezquitas y atacan a los fieles y personas inocentes".

El ataque también provocó condenas de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. También llegaron condolencias y condenas de varias embajadas en Islamabad.

Líderes políticos y religiosos condenan el ataque

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, condenaron el ataque en declaraciones separadas y ofrecieron sus condolencias a las familias de los fallecidos. Ambos líderes ordenaron que se brinde toda la asistencia médica posible a los heridos.

"Atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad", dijo Zardari. "La nación está con las familias afectadas en este momento difícil".

Sharif señaló que ordenó una investigación exhaustiva. "Los responsables deben ser identificados y castigados", afirmó. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó la explosión.

El ataque del viernes coincidió con la visita oficial de dos días al país del presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, que asistía a un evento con Sharif. El acto en Islamabad estaba a varios kilómetros (millas) del lugar del atentado.

Un destacado líder chií, Raja Nasir, expresó su profundo pesar por el ataque en Khadija Al-Kubra.

"Un acto terrorista de este tipo en la capital federal no solo es un grave fracaso en la protección de vidas humanas, sino que también plantea preguntas significativas sobre el desempeño de las autoridades y las agencias de seguridad", manifestó, al tiempo que pidió a la población que donase sangre porque los hospitales de la ciudad la necesitaban urgentemente para los heridos.

El último ataque con más víctimas en la capital fue en 2008, cuando un atentado suicida contra el Hotel Marriott dejó 63 fallecidos y más de 250 heridos. En noviembre, otro suicida se inmoló en el exterior de un tribunal en Islamabad y mató a 12 personas.

El ataque del viernes se produce casi una semana después de que el ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán perpetró múltiples atentados en la provincia suroccidental de Baluchistán, afectada por la insurgencia, en los que fallecieron unas 50 personas.

Las fuerzas de seguridad que respondieron a esos ataques abatieron a más de 200 "terroristas", según el ejército.

Horas después del atentado en Islamabad, la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, anunció en X que había cancelado sus eventos en el festival de música y vuelo de cometas en la ciudad de Lahore para el sábado. El festival, que comenzó el viernes, aún se esperaba que continuara.