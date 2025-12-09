Ataques con drones en Sudán mataron a 114

El Cairo, Egipto.- La cifra de muertos por ataques con drones en un jardín de infancia y otros lugares en el estado de Kordofán en Sudán asciende ahora a 114 personas, incluidos 63 niños, informó el jefe de la Organización Mundial de la Salud

La OMS indicó que hubo tres ataques con drones separados en Kagoli el jueves pasado. El primero fue contra el jardín de la infancia y los ataques posteriores se dirigieron a los paramédicos mientras transportaban a los sobrevivientes, ya un hospital. La cifra de muertos no se sabía en ese momento en parte debido a cortes de comunicación.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó en X que la organización "deplora estos ataques sin sentido contra civiles e instalaciones de salud, y hace un llamado nuevamente para que cese la violencia y se aumente el acceso a la ayuda humanitaria, incluida la salud".

La Red de Médicos de Sudán y Abogados de Emergencia, que rastrean la violencia contra civiles en Sudán, culparon al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido por los ataques.

En un comunicado del sábado, Abogados de Emergencia calificaron el ataque como "una flagrante violación del derecho internacional humanitario".