Ataques israelíes en Franja de Gaza dejan 57 palestinos muertos

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — Ataques aéreos y terrestres israelíes durante la noche y hasta el jueves mataron al menos a 57 palestinos en la Franja de Gaza, según hospitales, al tiempo que Hamás sigue considerando su respuesta a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de casi dos años.

El plan exige a Hamás liberar a todos los 48 rehenes —de los cuales Israel cree que unos 20 están vivos—, abandonar el poder y desarmarse a cambio de la liberación de cientos de prisioneros palestinos y el fin de los combates. Sin embargo, la propuesta, que ha sido aceptada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no establece una vía hacia la creación de un Estado palestino.

Los palestinos anhelan que la guerra termine, pero muchos creen que el plan favorece a Israel, y un alto cargo de Hamás dijo a The Associated Press que algunos elementos eran inaceptables, sin dar más detalles. Qatar y Egipto, dos mediadores clave, indicaron que se requieren más negociaciones sobre ciertos elementos.

Israel intercepta flotilla de ayuda de activistas

Al menos 29 personas murieron por fuego israelí en el sur de Gaza, según el hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Las autoridades allí detallaron que 14 de ellas murieron en un corredor militar israelí donde ha habido frecuentes tiroteos alrededor de la distribución de ayuda humanitaria.

Los directivos del hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad central de Deir al-Balah, dijeron que habían recibido 16 muertos por ataques israelíes. En Ciudad de Gaza, responsables del hospital Shifa dijeron que recibieron cinco cadáveres y varios heridos, y que su personal tenía problemas para llegar a las instalaciones en medio de una fuerte ofensiva de Israel destinada a ocupar la ciudad.

Otros hospitales reportaron siete muertes adicionales por fuego israelí. No ha habido declaraciones del ejército israelí, que asegura que sólo ataca a milicianos y acusa a Hamás de poner en peligro a los civiles al operar en áreas pobladas.

Por su parte, Israel ha interceptado a la mayoría de los alrededor de 40 barcos de una flotilla ampliamente observada que transportaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria para los palestinos y que tenía como objetivo romper el bloqueo israelí de 18 años sobre Gaza, de acuerdo con los organizadores.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí indicó en redes sociales que los activistas a bordo, entre los que se encontraba Greta Thunberg y varios legisladores europeos, estaban a salvo y eran trasladados a Israel para comenzar los "procedimientos" para su deportación.

En Cisjordania ocupada, un miliciano palestino fue asesinado y otro arrestado el jueves tras perpetrar un ataque de embestida y tiroteo en un puesto de control del ejército israelí, de acuerdo con el ejército, que agregó que no hubo soldados heridos.

Esperando noticias de Hamás

Un alto cargo de Hamás dijo a la AP el miércoles que algunos puntos de la propuesta acordada por Trump y Netanyahu son inaceptables y deben modificarse, pero no ofreció más detalles.

El grupo dará su respuesta oficial una vez que consulte a otras facciones palestinas. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa sobre las conversaciones en curso, señaló que Hamás había manifestado sus preocupaciones a Qatar y Egipto.

El ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, mató a unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. La mayoría quedó libre en acuerdos de alto el fuego anteriores.

El plan de Trump garantiza la entrada de ayuda humanitaria y promete la reconstrucción en Gaza, que quedará, junto a sus más de dos millones de habitantes, bajo un gobierno internacional.

Aumentan los fallecidos en Gaza

La campaña militar israelí en la Franja ha cobrado la vida de más de 66.200 palestinos y ha herido a casi 170.000 más, según el Ministerio de Salud del territorio, que no diferencia entre víctimas civiles e insurgentes en su conteo, pero sostiene que alrededor de la mitad son mujeres y niños.

El Ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de Naciones Unidas y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de bajas en tiempos de guerra.

Alrededor de 400.000 palestinos han huido de Ciudad de Gaza, afectada por una hambruna, desde que Israel inició una gran ofensiva allí el mes pasado. El jueves por la mañana, se podía ver humo en el norte de Gaza y a gente huyendo hacia el sur.

El Ministro de Defensa israelí ordenó el miércoles a todos los palestinos que salgan de Ciudad de Gaza. Indicó que era su "última oportunidad" y que cualquiera que se quede será considerado partidario de los insurgentes.

Aunque las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente mermadas, el grupo todavía lleva a cabo ataques esporádicos. El miércoles se lanzaron al menos siete proyectiles hacia Israel desde territorio gazatí, pero todos fueron interceptados o cayeron en campo abierto, sin reportes de víctimas, dijo el ejército israelí.