› Huele a mentira › Alerta escolar

El Congreso del Estado se empantanó con la iniciativa que buscaba hacer obligatoria la paridad de género en los cargos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la modificación de la Ley Orgánica de la

institución.

El dictamen de la iniciativa de la diputada petista Jacquelinn Jáuregui, elaborado por la Comisión de Educación del Legislativo, que iba en sentido aprobatorio, fue retirado de la orden del día de la sesión de Pleno de ayer.

La orden del día de la sesión, distribuida ayer minutos antes de que iniciara la asamblea, demuestra que los diputados sí pretendían darle trámite.

Algo sucedió, seguramente motivado por la publicación de una nota al respecto en este medio, para que el Congreso decidiera bajar la iniciativa.

La explicación oficial de la decisión es desconcertante. Dese luego, que no se atribuyó a que el intento quedara exhibido públicamente, pero se optó por un pretexto muy bizarro.

Oficialmente, la recepción de un oficio del rector Alejandro Zermeño en el que se exponían diversos puntos a analizar fue el motivo de aplazar la discusión del punto. La declaración inducía a pensar que se trataba de un documento recibido de último minuto.

La Gaceta Parlamentaria, sin embargo, muestra que la justificación no es exacta. Y es que, el documento, publicado el 29 de septiembre, dos días antes de la sesión, ya incluía el oficio del rector. Es decir, que no llegó de último minuto.

De hecho, el punto octavo del dictamen expone que la Comisión sí estuvo al tanto del oficio e incluso que fue analizado.

Y las fechas exponen otra situación. La iniciativa fue presentada desde el 18 de marzo de este año. La Comisión pidió dos opiniones sobre la iniciativa. A la Consejería Jurídica del gobierno estatal, que recibió el 29 de marzo.

La otra fue a la Rectoría de la UASLP, que fue recibida antes, el 11 de abril.

Es decir, que la Comisión tuvo poco más de cinco meses para analizar la iniciativa, con lo que la justificación pierde bastante respaldo.

Ante la posibilidad de que se registrara un choque con la UASLP, ¿el Congreso optó por retirar la iniciativa? Pareciera que sí. Ahora, lo que está por verse es si el retiro es permanente o los diputados buscarán revivirla más tarde.

La amenaza de una posible agresión en el Instituto Salesiano generó una alarma generalizada entre padres de familia, que se abalanzaron en masa al plantel de la preparatoria para retirar a sus hijos. Por fortuna, se trató de una falsa alarma.

El hecho se encadena al reciente y lamentable asesinato de un alumno de un CCH de la UNAM, en la CDMX, a manos de un compañero. Amenazas posteriores provocaron el cierre de diversos plantesles y Facultades.

San Luis Potosí no fue el único escenario de hechos como el ocurrido en el Salesiano. La prensa nacional dio cuenta de que en Puebla y Veracruz ocurrieron hechos semejantes.

Las autoridades y las comunidades estudiantiles deberán estar muy atentos para detectar cualquier indicio de situaciones tan graves y realizar acciones efectivas de prevención de este tipo de sucesos.