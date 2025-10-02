Fallece un usuario en oficinas de Interapas

Una persona de la tercera edad quedó sin vida en las oficinas de Interapas de Soledad, ubicadas en un edificio en el Acceso Norte.

El reporte se recibió cerca de las 15:00 horas de este miércoles, cuando se informó que un hombre de 79 años de edad sufrió un paro cardiaco fulminante, cuando hacía fila para el pago de su recibo de agua.

En el sitio, autoridades municipales aseguraron el área, mientras que la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron a dar fe del fallecimiento.