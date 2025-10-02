¡más grande!
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!
Isabella Martínez Ortiz festejó su cumpleaños con una divertida celebración en familia y entre amigos.
Sus papás: Ricardo Martínez y Mónica Ortiz organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.
Con la pequeña, sus abuelitos Ricardo Martínez y Guille Lozano, tíos, primos y amiguitos.
La tarde resultó plena de entusiasmo, con juegos interactivos y concursos, en los que los pequeños demostraron destreza y habilidad.
Eso sí, las agradables sorpresas no faltaron, por lo que Isabella pasó un gran cumpleaños.
¡Cómo se divirtieron!