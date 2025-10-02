¡más grande!

logo pulso
¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Por PULSO

Octubre 02, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Isabella Martínez Ortiz festejó su cumpleaños con una divertida celebración en familia y entre amigos.

Sus papás: Ricardo Martínez y Mónica Ortiz organizaron el convivio y reunieron una serie de atractivos.

Con la pequeña, sus abuelitos Ricardo Martínez y Guille Lozano, tíos, primos y amiguitos.

La tarde resultó plena de entusiasmo, con juegos interactivos y concursos, en los que los pequeños demostraron destreza y habilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Eso sí, las agradables sorpresas no faltaron, por lo que Isabella pasó un gran cumpleaños.

¡Cómo se divirtieron!

