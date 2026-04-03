Ataques rusos masivos causan muertes y daños cerca de Kiev

KIEV, Ucrania (AP) — Al menos a ocho personas murieron el viernes por ataques rusos en toda Ucrania, entre ellos, un ataque "masivo" con misiles y drones cerca de la capital, informaron autoridades locales.

Funcionarios ucranianos afirman que el Kremlin está cambiando sus tácticas para aumentar el sufrimiento civil, realizando bombardeos diurnos y preparándose para atacar más infraestructura clave.

El presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, señaló la disposición de Kiev a una posible tregua de Pascua. La festividad religiosa se celebra el 12 de abril en ambos países.

Zelenskyy también dijo que Ucrania se prepara para un cambio en las tácticas aéreas rusas, pues tiene informes de inteligencia que indican que los futuros ataques irán más allá de la infraestructura energética.

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En Rusia, el Ministerio de Defensa reportó que, durante la noche, 192 drones ucranianos fueron derribados sobre Rusia y la Crimea ocupada.

"No tengo palabras"

"La región de Kiev vuelve a estar bajo un ataque masivo ruso con misiles y drones", advirtió Mykola Kalashnyk, jefe de la administración militar regional, el viernes por la mañana en una publicación en Telegram.

Según Kalashnyk, una persona murió y al menos otras ocho sufrieron heridas como resultado de los ataques contra Bucha, Fastiv y Obukhiv, tres ciudades dormitorio de la capital. En los primeros días de la semana, los residentes de Bucha conmemoraron el cuarto aniversario de las atrocidades cometidas en la ciudad por las fuerzas invasoras de Rusia.

Lesia Podoriako, residente de Obukhiv, de 37 años, dijo a The Associated Press que estaba en el trabajo con su hijo cuando se enteró de que su edificio había sido alcanzado.

"Me enteré por canales de Telegram. Luego todos mis amigos y conocidos empezaron a llamarme, diciéndome que nuestro edificio fue atacado. No tengo palabras. Lo principal es que todos están vivos y sanos", dijo.

Otra persona perdió la vida el viernes en la región ucraniana de Sumy, cerca de la frontera rusa, en el norte del país, después de que una bomba aérea guiada impactara en un bloque residencial, explicó el gobernador local Oleh Hryhorov. Las autoridades en las regiones de Jersón, Zhitómir, Járkiv y Donetsk también reportaron víctimas por los ataques del viernes.

Autoridades ucranianas destacaron lo que describieron como un aumento de los ataques diurnos por parte de Rusia, que, según afirmaron, podrían provocar más muertes de civiles. Durante meses, Moscú castigó a Ucrania con ataques nocturnos con misiles y drones en los que podían usarse cientos de aeronaves no tripuladas a la vez.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, escribió en X que "casi medio millar de drones y misiles de crucero" atacaron el país durante la noche.

"Así es como responde Moscú a las propuestas de Ucrania de un alto el fuego por Pascua: con ataques brutales", manifestó.

Kiev plantea un alto el fuego por Pascua

Zelenskyy señaló el jueves que Kiev sigue abierta a una posible tregua en Pascua, que se celebra la próxima semana, de acuerdo con el calendario juliano que siguen las iglesias ortodoxas de Ucrania y Rusia.

El mandatario dijo a reporteros que la propuesta se había comunicado a Moscú a través de canales estadounidenses, y añadió que la respuesta del Kremlin sigue sin estar clara.

Zelenskyy ya había ofrecido antes un alto el fuego durante la Pascua, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló a principios de esta semana que Moscú quiere un acuerdo de paz duradero, no una tregua temporal.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró unilateralmente un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero ambos bandos se acusaron mutuamente de incumplirlo.

¿Un cambio en las tácticas rusas?

Mientras tanto, funcionarios ucranianos dijeron que Rusia atacaba cada vez más al país durante el día, en una aparente desviación de los bombardeos nocturnos que realizó durante meses.

Andrii Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que los ataques diurnos buscaban "aumentar las bajas civiles".

"Por eso el ataque combinado se lleva a cabo en un día laborable, utilizando un gran número de drones y misiles", escribió Kovalenko el viernes en una publicación en Telegram.

Zelenskyy dijo el jueves a reporteros que Ucrania se prepara para enfrentar ataques aéreos rusos que podrían apuntar a sistemas de agua, logística y otras redes críticas. Tras meses de ataques sostenidos contra instalaciones eléctricas, Kiev ahora espera una mayor presión en otros ámbitos.

"Según documentos de inteligencia que hemos recibido, los rusos apuntarán a la logística: ferrocarriles y otra infraestructura. También apuntarán al suministro de agua", dijo Zelenskyy en una rueda de prensa.

Alrededor del mediodía del viernes, las fuerzas rusas lanzaron cinco bombas aéreas sobre la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania. Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas, según una actualización en Telegram de Vadym Filashkin, quien encabeza la administración militar regional.

El viernes, en otros puntos de Ucrania, un ataque con drones rusos dañó un autobús en la ciudad sureña de Jersón, dejando al conductor gravemente herido y al menos ocho pasajeros lesionados, según funcionarios regionales.

En otros hechos, las autoridades reportaron ataques sostenidos contra Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, que comenzaron el jueves y continuaron hasta las primeras horas del viernes. Ataques con drones cerca del centro de la ciudad causaron lesiones a varias personas. Dos personas murieron después en el hospital, escribió el gobernador local Oleh Syniehubov en actualizaciones separadas en Telegram.

Bohdan Hladykh, jefe del Departamento de Situaciones de Emergencia de Járkiv, dijo que Rusia atacó la ciudad al menos 20 veces el jueves durante el día, utilizando drones explosivos.

Zelenskyy afirma que la situación en el campo de batalla se ha estabilizado

Mientras tanto, Zelenskyy dijo a reporteros que la situación en el campo de batalla se ha estabilizado, y que las evaluaciones recientes de inteligencia apuntan a que las condiciones para Kiev son más favorables de lo que han sido en meses. Aunque los combates siguen siendo intensos en sectores orientales, las fuerzas ucranianas han interrumpido ofensivas rusas en las últimas semanas y han recuperado terreno limitado.

"El miércoles recibí un informe de nuestra inteligencia y un análisis de la inteligencia británica. Recibí la evaluación del MI6 sobre la situación en el frente: ahora mismo, es la mejor situación para Ucrania en los últimos 10 meses", dijo el líder ucraniano el jueves en una rueda de prensa.

Zelenskyy añadió que Ucrania ha invitado a negociadores estadounidenses a visitar Kiev, como parte de conversaciones en curso sobre garantías de seguridad y un marco más amplio para poner fin a la guerra. En las conversaciones recientes han participado altos funcionarios estadounidenses, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y Ucrania busca compromisos más claros sobre el apoyo de defensa a largo plazo y respuestas ante cualquier futura agresión rusa.

Drones ucranianos apuntan a Rusia

Dos personas fueron hospitalizadas el viernes luego de un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la región de Leningrado, a más de 1.100 kilómetros (684 millas) de la frontera, dijo el gobernador regional Alexander Drozdenko, quien añadió que los drones también provocaron un incendio en un edificio "desocupado" dentro de la zona industrial de Morozov.

El asentamiento de Morozov alberga una planta estatal de explosivos y componentes para municiones, incluido el combustible sólido que se utiliza en los sistemas de misiles Topol-M. La planta fue objeto de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países occidentales tras la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania.

Doce personas, entre ellas al menos tres soldados rusos, resultaron heridas en un ataque con drones ucranianos a última hora del jueves en la región rusa de Bélgorod, que limita con Ucrania, de acuerdo con el gobernador local, Vyacheslav Gladkov.

Cuatro drones fueron derribados durante la noche en las inmediaciones de Moscú, la capital rusa, informó el viernes su alcalde, Sergei Sobyanin, que no reportó víctimas ni daños.