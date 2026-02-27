logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ataques siguen en medio de diálogo

Ucrania lanza gran embestida aérea contra zonas de Ucrania

Por AP

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Ataques siguen en medio de diálogo

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó una andanada de 420 drones y 39 misiles contra Ucrania durante la noche, dijo el jueves el presidente Volodímir Zelenski mientras enviados de Estados Unidos y Kiev mantenían más conversaciones en Ginebra para poner fin a la guerra que ya cumplió cuatro años.

El bombardeo nocturno, que incluyó 11 misiles balísticos, tuvo como objetivo infraestructura crítica y zonas residenciales en ocho regiones del país, indicó Zelenski. Decenas de personas, incluidos niños, resultaron heridas, señalaron las autoridades, aunque no publicaron de momento un conteo total confirmado.

Rusia atacó infraestructura de gas en la región de Poltava y subestaciones eléctricas en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, de acuerdo con Zelenski. Equipos de emergencia intervinieron en otras cinco regiones, además de en la capital.

Zelenski dijo el miércoles por la noche que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le agradeció sus "esfuerzos y compromiso" para impulsar las negociaciones de paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las conversaciones mediadas por Washington entre Moscú y Kiev continúan, pero están estancadas en lo que respecta al futuro del territorio ucraniano reclamado por el Kremlin.

Zelenski ha presionado para celebrar una cumbre con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmando que una reunión cara a cara podría ser decisiva para desbloquear un acuerdo, pero el Kremlin ha rechazado esa propuesta más allá de invitar al presidente ucraniano a Moscú, lo que Zelenski rechazó.

En las calles de Kiev, la gente expresó cierto escepticismo sobre las negociaciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York
Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York

Hillary Clinton declara ante comisión sobre caso Epstein en Nueva York

SLP

AP

Demócratas y republicanos debaten sobre transparencia y exigen también testimonio de Donald Trump.

Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery
Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery

Netflix rechaza oferta para compra de Warner Bros Discovery

SLP

AP

Paramount busca adquirir toda Warner Bros Discovery, incluyendo HBO Max y CNN, con una oferta de 31 dólares por acción.

Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company
Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company

Ministerio Público realiza diligencia en oficinas de Panama Ports Company

SLP

AP

La Autoridad Marítima de Panamá asumió el control operativo de los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo.

Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario
Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario

Tennessee declara inconstitucional ley que sancionaba políticas santuario

SLP

AP

Orden firmada en Nashville confirma protección a votos legislativos locales.