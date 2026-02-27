Ataques siguen en medio de diálogo
Ucrania lanza gran embestida aérea contra zonas de Ucrania
Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó una andanada de 420 drones y 39 misiles contra Ucrania durante la noche, dijo el jueves el presidente Volodímir Zelenski mientras enviados de Estados Unidos y Kiev mantenían más conversaciones en Ginebra para poner fin a la guerra que ya cumplió cuatro años.
El bombardeo nocturno, que incluyó 11 misiles balísticos, tuvo como objetivo infraestructura crítica y zonas residenciales en ocho regiones del país, indicó Zelenski. Decenas de personas, incluidos niños, resultaron heridas, señalaron las autoridades, aunque no publicaron de momento un conteo total confirmado.
Rusia atacó infraestructura de gas en la región de Poltava y subestaciones eléctricas en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, de acuerdo con Zelenski. Equipos de emergencia intervinieron en otras cinco regiones, además de en la capital.
Zelenski dijo el miércoles por la noche que habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le agradeció sus "esfuerzos y compromiso" para impulsar las negociaciones de paz.
Las conversaciones mediadas por Washington entre Moscú y Kiev continúan, pero están estancadas en lo que respecta al futuro del territorio ucraniano reclamado por el Kremlin.
Zelenski ha presionado para celebrar una cumbre con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmando que una reunión cara a cara podría ser decisiva para desbloquear un acuerdo, pero el Kremlin ha rechazado esa propuesta más allá de invitar al presidente ucraniano a Moscú, lo que Zelenski rechazó.
En las calles de Kiev, la gente expresó cierto escepticismo sobre las negociaciones.
