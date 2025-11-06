Auditoría instaba al Louvre a acelerar mejoras de seguridad antes de robo

PARÍS (AP) — El tribunal de cuentas de Francia instó al Louvre a acelerar sus planes de modernización de la seguridad como prioridad, en un informe realizado antes del robo de joyas del 19 de octubre en el que se señalaban importantes demoras en la renovación del museo más visitado del mundo.

El reporte divulgado el jueves por la Cour des Comptes llega después de que salieran a la luz una serie de fallos y problemas de seguridad tras el robo de las joyas de la Corona francesa, valoradas en 102 millones de dólares, que conmocionó al mundo. Los ladrones emplearon un montacargas para alcanzar una ventana de la Galería de Apolo y huyeron con el botín en cuestión de minutos.

"El robo de las joyas de la Corona es, sin duda, una llamada de atención ensordecedora", dijo Pierre Moscovici, presidente del tribunal de cuentas, en una conferencia de prensa.

El informe, centrado en el período 2018-2024, indicó que las inversiones del museo priorizaron "operaciones visibles y atractivas" como la compra de nuevas obras de arte y la mejora de la experiencia del visitante. Eso fue "a expensas del mantenimiento y la renovación de edificios e instalaciones técnicas, particularmente los sistemas de seguridad", señaló.

Un plan para modernizar el equipo de seguridad estaba siendo estudiado desde 2018, pero su implementación seguía siendo retrasada, según el informe. El trabajo técnico real solo comenzaría el próximo año y se planeaba que estuviera completamente implementado para 2032.

"El ritmo es demasiado lento", expresó Moscovici.

El tribunal de cuentas cree que la seguridad puede mejorar sin contratar más personal en el museo, agregó Moscovici. Una evaluación previa muestra que el robo del 19 de octubre fue posible debido a la existencia de sistemas de seguridad obsoletos, no por falta de personal, indició.

El costo de la modernización de la seguridad se estima en 83 millones de euros (95 millones de dólares), de los cuales entre 2018 y 2024 solo se invirtieron 3 (3,5 millones de dólares), agregó.

El museo dijo que en los últimos tres años se han instalado 134 cámaras digitales para complementar o reemplazar cámaras obsoletas en todo el recinto, de acuerdo con el informe.

El tribunal de cuentas, que es un organismo independiente, recomendó al Louvre enfocarse en prioridades como la adecuación de sus instalaciones técnicas, especialmente de seguridad y protección, a los estándares, y a reducir sus gastos en otras áreas. Eso supone reducir las adquisiciones de arte y ahorrar en proyectos de renovación de salas del museo, según el documento.

En respuesta a la auditoría, el Louvre dijo el jueves que "lamenta" que el informe no tomara en cuenta las consecuencias de la crisis causada por la pandemia de COVID-19 y los Juegos Olímpicos de París de 2024, que, según la institución, afectaron en la toma de ciertas decisiones.

El Louvre indicó que está de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones del tribunal y que ya había hecho propuestas similares. Además, señaló que el robo del 19 de octubre ocurrió semanas antes de que comenzaran a implementarse las mejoras de seguridad previstas.

El plan de una década "Nuevo Renacimiento del Louvre", que incluye mejoras de seguridad, se lanzó a principios de este año. Se estima que costaría hasta 800 millones de euros (933 millones de dólares) modernizar la infraestructura, aliviar la congestión y dar a la famosa Mona Lisa una galería dedicada para 2031.

La semana pasada, la ministra de Cultura, Rachida Dati, dijo que el Louvre instalará dispositivos contra embestidas intencionales de vehículos y contra intrusión en las calles en los próximos dos meses, tras una investigación provisional que halló una "subestimación crónica y estructural" del riesgo de robo en el emblemático museo parisino.

Dati reconoció "lagunas de seguridad", rechazó la dimisión de la directora del museo y citó cuatro fallos: subestimación de riesgos, seguridad insuficientemente equipada, gobernanza inadecuada y protocolos "obsoletos".

Cuatro sospechosos del robo en el Louvre fueron arrestados la semana pasada, incluidos tres que se cree que formaron parte del cuarteto que fue filmado utilizando un montacargas para alcanzar la ventana del museo. Enfrentan cargos preliminares de robo por parte de una banda organizada y conspiración criminal. Las joyas no han sido recuperadas, según las autoridades.