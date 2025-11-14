Aumenta a 15 el número de muertos por incendio en residencia de ancianos en Bosnia
Las autoridades confirman que una sobrecarga eléctrica desencadenó la tragedia en Tuzla
SARAJEVO, Bosnia y Herzegovina (AP) — Una sobrecarga eléctrica fue la causa de un incendio mortal registrado la semana pasada en una residencia de ancianos en Bosnia, informaron las autoridades el viernes, y autoridades médicas anunciaron que el número de muertos ha aumentado a 15.
El cable eléctrico de una radio utilizada por uno de los residentes de la instalación estaba apretado entre la cama de esa persona y el muro, lo que provocó un cortocircuito y el incendio en la noche del 4 de noviembre, reveló una investigación.
El incendio que se desató en el séptimo piso de una residencia para jubilados en la ciudad nororiental de Tuzla mató a 11 personas ese día y dejó 30 heridos. Cuatro personas más han fallecido en el hospital de Tuzla desde entonces --dos la semana pasada y dos más en las últimas 24 horas--, indicó personal médico el viernes.
En medio de las críticas públicas, las autoridades prometieron el viernes que la investigación continuará para determinar si hubo negligencia o descuido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Medios de noticias bosnios publicaron que los pisos superiores del complejo estaban ocupados por personas mayores que no podían moverse por sí mismas o estaban enfermas. El gerente del complejo ha dimitido.
no te pierdas estas noticias
Aumenta a 15 el número de muertos por incendio en residencia de ancianos en Bosnia
El Universal
Las autoridades confirman que una sobrecarga eléctrica desencadenó la tragedia en Tuzla
Arranca la COP30 en Brasil con Ceremonia Inaugural
AP
José Rivera conmemora aniversario de erupción en Armero, Colombia.
Accidente en Florida lleva a suspensión de norma sobre licencias de inmigrantes
AP
California revoca miles de licencias de conducir comerciales debido a problemas con inmigrantes.