Auto se incendia con dos niños adentros, mientras dueña robaba

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Una mujer fue arrestada y podría enfrentar cargos después de que dos niños se quedaron solos en un vehículo estacionado que repentinamente se incendió, lo que obligó a los compradores cercanos a ayudar, todo mientras ella aparentemente estaba robando en un centro comercial de Florida, reportaron medios de EU.

Alicia Moore, de 24 años, estacionó su automóvil frente a la tienda por departamentos Dillard's en Oviedo Mall, donde dejó a dos niños "que no podían cuidar de sí mismos" dentro del vehículo, según el informe, reportó Fox Orlando.

Luego entró a la tienda con otro hombre, que no fue identificado, y supuestamente comenzó a robar artículos, dijo la policía en su informe. Aproximadamente una hora más tarde, caminó hacia la salida para encontrar su automóvil completamente envuelto en llamas.

La policía dijo que dejó caer los presuntos artículos robados y salió corriendo del lugar.

Los compradores cercanos corrieron hacia el auto y ayudaron a rescatar a los dos niños adentro, indicaron las autoridades. Ambos fueron llevados al hospital. Un niño sufrió quemaduras de primer grado en la cara y las orejas, según el informe.

"Había un automóvil, no sé, de alguna manera se está incendiando afuera en el estacionamiento de Dillard's", se puede escuchar decir a una persona que llama. "Y había dos niños y una madre, y creo que se dio cuenta de que todavía había un niño en el auto, y el auto está completamente envuelto en llamas", dijeron testigos, reportó Click Orlando.

El video compartido por la Ciudad de Oviedo, capturado por un Tesla cercano, mostró que el fuego atravesó rápidamente el vehículo, rompiendo una ventana del pasajero y lo que parecía ser el parabrisas delantero.

Las autoridades dijeron que el fuego destrozó el vehículo. La causa del incendio no quedó clara de inmediato, reportó el New York Post.

Moore fue arrestada el 31 de mayo y acusada de negligencia infantil agravada e incendio premeditado, así como de hurto menor y cargos de agresión. Está detenida en la cárcel del condado de Seminole con una fianza de 48 mil dólares, según los registros de la prisión.