Ceremonia inaugural de los Olímpicos de Milán-Cortina comienza con cuatro sedes y dos pebeteros

Ceremonia inaugural de los Olímpicos de Milán-Cortina comienza con cuatro sedes y dos pebeteros

Mundo

Avalancha en la montaña más alta de Eslovaquia mata a dos escaladores

El servicio de rescate informó sobre la fatal avalancha que cobró la vida de dos escaladores húngaros en Eslovaquia.

Por AP

Febrero 06, 2026 04:04 p.m.
A
BRATISLAVA, Eslovaquia (AP) — Una avalancha en la montaña más alta de Eslovaquia mató a dos montañistas húngaros, informó el viernes el servicio de rescate. Indicó que los dos eran hombres, de 38 y 37 años.

El hecho ocurrió en la cordillera de los Altos Tatras en Eslovaquia, apuntó la agencia. Añadió que el mal tiempo les impidió usar un helicóptero y tuvieron que llegar a pie a un valle bajo el pico Tupa, donde ocurrió la avalancha.

Las víctimas fueron localizadas bajo la avalancha por testigos, pero no sobrevivieron.

El viernes, solo había un leve peligro de avalanchas en la cordillera más alta de Eslovaquia.

SLP

AP

