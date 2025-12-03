Avances en las relaciones diplomáticas entre Israel y Líbano

BEIRUT (AP) — El primer ministro libanés afirmó que su país estaba "lejos de" la normalización diplomática o las relaciones económicas con Israel, a pesar de un movimiento hacia negociaciones directas entre los dos países destinadas a reducir tensiones.

Los comentarios del primer ministro Nawaf Salam a un pequeño grupo de periodistas en Beirut contradicen la declaración del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que Israel enviaría un representante a conversaciones con funcionarios diplomáticos y económicos libaneses, describiéndolo como un "intento inicial de crear una base para relaciones y cooperación económica" entre los dos países.

Líbano e Israel anunciaron ambos el nombramiento de miembros civiles para un comité que anteriormente solo incluía militares, encargado de supervisar la aplicación del alto al fuego que detuvo la última guerra entre Israel y el grupo Hezbollah hace un año. Los miembros civiles participaron en la reunión del miércoles del mecanismo, junto a representantes de Estados Unidos, Francia y la fuerza de paz de la ONU conocida como UNIFIL.

Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas y han estado oficialmente en estado de guerra desde 1948. El movimiento para llevar a cabo conversaciones civiles parecía ser un paso hacia las conversaciones bilaterales directas entre Israel y Líbano que Washington ha impulsado.

Sin embargo, Salam apuntó que Líbano sigue comprometido con el plan de paz de 2002 que condiciona la normalización de las relaciones diplomáticas con Israel a la creación de un Estado palestino, una perspectiva a la que la administración de Netanyahu se ha opuesto firmemente.

"Las relaciones económicas serían parte de tal normalización, así que obviamente cualquiera que siga las noticias sabría que no estamos allí en absoluto", expresó Salam.

Un debate sobre las armas

Sus comentarios también se producen en medio de temores de una nueva escalada por parte de Israel contra Hezbollah en Líbano. Desde el alto al fuego de noviembre de 2024, Israel ha continuado lanzando ataques casi diarios en Líbano que, según dice, tienen como objetivo evitar que el grupo reconstruya sus capacidades después de haber sufrido fuertes golpes.

Líbano ha estado profundamente dividido sobre los llamados a desarmar a Hezbollah. En agosto, el gobierno libanés anunció un plan para consolidar todas las armas en manos del Estado para fin de año, pero luego se retractó de esa fecha.

Hezbollah dice que no considerará el desarme hasta que Israel se retire de todo el territorio libanés y detenga sus ataques.

Salam declaró que Líbano está en camino de implementar la primera fase del plan de desarme, bajo el cual el ejército libanés debería tener el monopolio de las armas en el área al sur del río Litani para fin de año. La excepción son varios puntos fronterizos que las fuerzas israelíes todavía están ocupando, señaló.

Las fases restantes del plan de cinco fases, que cubrirían el resto del país, actualmente "no tienen un marco temporal", indicó.

La falta de un cronograma probablemente irritará a Israel, que ha estado amenazando con escalar sus acciones militares en Líbano si Hezbollah no se desarma por completo.

Salam indicó que Líbano había designado un representante civil para el comité de alto al fuego a solicitud de Estados Unidos e Israel.

"Estamos listos para negociar con participación civil", afirmó. "Espero que esto ayude a reducir la tensión."

Un alto al fuego con escasa aplicación

Salam también señaló que Líbano está listo para implementar un "mecanismo de verificación" para investigar presuntas violaciones del alto al fuego.

El acuerdo de noviembre de 2024 obliga a Líbano a impedir los ataques contra Israel, y a cambio Israel debe cesar las acciones militares "ofensivas" en Líbano. Se estableció que Israel y Líbano pueden actuar en "autodefensa", sin dar más detalles.

Bajo el acuerdo, ambas partes pueden reportar violaciones al comité de monitoreo, pero el acuerdo es vago en cuanto a la aplicación.

En la práctica, Israel ha asumido en gran medida la aplicación por su cuenta y ha mantenido que sus ataques son en autodefensa. Hezbollah se ha atribuido un ataque desde el alto al fuego.

Salam sostuvo que en muchos casos, Israel ataca sin reportar violaciones a través del comité de monitoreo.

"Claramente, no podemos ser responsables de información que no se compartió con nosotros", manifestó. Agregó que Líbano está dispuesto a tener tropas estadounidenses y francesas en el terreno para investigar y verificar las violaciones reportadas.

Salam aseguró que Israel debería implementar completamente su parte del alto el fuego retirándose del territorio libanés y debería liberar a los ciudadanos libaneses capturados durante y después de la guerra y actualmente detenidos en Israel.

Aunque insistió en que Hezbollah está obligado a desarmarse bajo el alto el fuego y de acuerdo con el plan adoptado por el gobierno, las opciones del Estado libanés parecen ser limitadas si el grupo se niega a hacerlo.

"Hemos vivido una guerra civil - de hecho varias guerras civiles - en Líbano. No creo que nadie esté tentado a repetir eso", expresó.

Mientras tanto, el país enfrenta el fin del mandato de mantenimiento de la paz de la UNIFIL en el sur que expira en poco más de un año, dejando una mayor incertidumbre sobre la situación en el área fronteriza.

Salam aseveró que discutiría "lo que vendrá después de la UNIFIL" con una delegación de representantes del Consejo de Seguridad de la ONU que visitará Líbano más tarde esta semana.