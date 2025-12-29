Avanza tormenta invernal

Michigan.- Una poderosa tormenta invernal avanzaba hacia el este de Estados Unidos desde las llanuras el domingo, impulsada por lo que los meteorólogos describen como un ciclón intenso, desencadenando una reacción en cadena de nieve, hielo, lluvia y clima severo que se espera afecte a gran parte del país.

La nieve y los vientos en aumento se extendieron por el norte de la región del Medio Oeste del país el domingo, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de nula visibilidad por la nieve y posibles condiciones de ventisca que podrían hacer que viajar sea imposible en algunas áreas.

Se esperaba que las acumulaciones de nieve superaran los 30 centímetros en partes de los Grandes Lagos superiores, con hasta 61 centímetros posibles en la costa sur del Lago Superior.

En la península superior de Michigan, los pronosticadores advierten que las olas probablemente superarán los 7,6 metros en el Lago Superior para el amanecer del lunes, con olas significativas también pronosticadas para los otros Grandes Lagos.

Las previsiones marítimas del servicio meteorológico son utilizadas por la Guardia Costera y los barcos comerciales y recreativos que navegan por los Grandes Lagos durante todo el año, dijo Ben Warren, meteorólogo en Marquette, Michigan.

En el sur, los meteorólogos advierten sobre tormentas eléctricas severas que se espera anuncien la llegada de un frente frío agudo, denominado "Blue Norther", que traerá una caída repentina de temperatura y fuertes vientos del norte que pondrán fin a días de calor récord en la región.