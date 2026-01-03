logo pulso
Avión que transporta a Nicolás Maduro llegó a Nueva York

Se espera que comparezca ante un tribunal federal por acusaciones de narcoterrorismo

Por EFE

Enero 03, 2026 04:11 p.m.
A
Avión que transporta a Nicolás Maduro llegó a Nueva York

El avión militar Boeing 757 que trasladó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, aterrizó este sábado en Nueva York, donde está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.

El mandatario venezolano arribó al aeropuerto internacional Stewart, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) ingresaron al avión.

Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

El presidente fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Maduro y Flores están en un buque militar; publican foto

El presidente Donald Trump no quiso revelar más detalles de la operación militar

SLP

EFE

Se espera que comparezca ante un tribunal federal por acusaciones de narcoterrorismo

