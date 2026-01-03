logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

ANTE NUEVOS RETOS

EMOCIONADOS POR EL INICIO DE ESTE 2026

Por Maru Bustos PULSO

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
Entre los amigos, siempre existe el anhelo de construir relaciones estables y avanzar con éxito en la vida.

Ellos, se reunieron emocionados, a compartir la felicidad e ilusión que les embarga por el inicio de un nuevo año.

Recordaron algunas experiencias vividas juntos y así, consolidaron la amistad que les distingue.

En una amena charla comentaron de sus proyectos a emprender este 2026 que inician con gran optimismo, cargados de energía y con toda la actitud.

Desde luego que se desearon un Año Nuevo de grandes logros.

A través de abrazos, se expresaron su afecto y admiración.

