logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Fotogalería

¡CUMPLE 40 AÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista

El expresidente estadounidense descarta que la base Área 51 guarde secretos sobre vida alienígena.

Por EFE

Febrero 15, 2026 07:36 p.m.
A
Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista

Nueva York, 15 feb (EFE).- El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.

¿Qué declaró Barack Obama sobre los extraterrestres?

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

Y añade, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU."

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Detalles confirmados sobre Área 51 y extraterrestres

Acto seguido, el periodista le pregunta cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama responde con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis. EFE

nqs/gad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista
Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista

Barack Obama afirma que extraterrestres son reales en entrevista

SLP

EFE

El expresidente estadounidense descarta que la base Área 51 guarde secretos sobre vida alienígena.

Obama critica degradación del discurso político en EE.UU.
Obama critica degradación del discurso político en EE.UU.

Obama critica degradación del discurso político en EE.UU.

SLP

EFE

Casa Blanca atribuye publicación del video a un empleado y Trump se niega a disculparse o despedirlo.

Keir Starmer anuncia nuevas restricciones en redes sociales para menores
Keir Starmer anuncia nuevas restricciones en redes sociales para menores

Keir Starmer anuncia nuevas restricciones en redes sociales para menores

SLP

EFE

El primer ministro británico plantea establecer una edad mínima para el uso de redes sociales y limitar funciones nocivas.

Corea del Norte completa nuevo distrito para familias de soldados muertos en Ucrania
Corea del Norte completa nuevo distrito para familias de soldados muertos en Ucrania

Corea del Norte completa nuevo distrito para familias de soldados muertos en Ucrania

SLP

AP

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur estima miles de bajas norcoreanas en Ucrania.