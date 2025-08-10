Barco de Pasajeros Encalla en Hawai por Fuerte Oleaje

HONOLULU (AP) — Un barco de pasajeros del tamaño de un yate encalló en el fuerte oleaje frente a una playa de Hawai durante el fin de semana, y la embarcación navegó precariamente sobre una serie de poderosas olas y parecía casi volcarse de lado antes de detenerse.

KHON-TV publicó que el incidente se registró alrededor de las 8:00 de la mañana del sábado, cuando las olas alcanzaban su punto máximo y la marea estaba en su punto más bajo.

Dos miembros de la tripulación estaban en la embarcación de 18 metros (60 pies), llamada Discovery, cuando encalló cerca del puerto de Kewalo Basin en Honolulu, indicó la Guardia Costera de Estados Unidos en un comunicado.

La razón por la que el Discovery tuvo tantos problemas sigue bajo investigación, y no hubo fallas mecánicas aparentes antes del incidente, de acuerdo con la Guardia Costera. El operador de la embarcación informó que recibió dos grandes olas en la popa, lo que interrumpió su curso. El barco perdió propulsión después de encallar.

El combustible, el aceite y las baterías del barco fueron retirados, evitando la posibilidad de contaminación, agregó la Guardia Costera. Una empresa planeaba remolcar el barco durante la marea alta el domingo por la tarde.

El encallamiento fue capturado en video desde varios puntos de vista al tiempo que los espectadores gritaban y el Discovery se deslizaba por una ola de lado antes de enderezarse temporalmente en el oleaje.

Ramon Brockington, de 41 años, un cineasta de surf, dijo que él y otros habían estado esperando las olas más altas durante tres días tras monitorear aplicaciones meteorológicas que utilizan datos de boyas oceánicas. Estaba filmando a surfistas en un área frente al puerto conocida como Panic Point cuando el barco de pasajeros entró en su línea de visión, montando una ola.

"Prácticamente, estaban tratando de vencer a esta ola", dijo Brockington a The Associated Press. "Y el barco no tenía suficiente potencia para ponerse delante de esta ola. Así que lo que pasó fue que una ola terminó levantando el barco, y el capitán básicamente perdió todo el control del timón".

El fuerte oleaje empujó la embarcación hacia aguas de aproximadamente 60 centímetros (dos pies) de profundidad o menos, dijo Brockington. Nunca había visto algo así.

"Básicamente, el barco estaba surfeando como una tabla de surf gigante", dijo. "Nunca había visto un barco de ese tamaño y calibre ser levantado como un juguete y lanzado a través de la playa".

El Discovery finalmente derivó contra un muro de concreto que bordea la costa.

Atlantis Adventures, que es propietaria del Discovery, dijo en un comunicado que los dos experimentados miembros de la tripulación a bordo no resultaron heridos.

"Estamos trabajando estrechamente con todas las agencias gubernamentales reguladoras para que el barco sea retirado de manera segura de donde encalló, remolcado de regreso a su ubicación en el muelle e inspeccionado a fondo antes de que vuelva a estar en servicio", dijo Atlantis Adventures.

El barco está certificado por la Guardia Costera y se somete regularmente a inspecciones de la Guardia Costera, dijo la empresa. Sus capitanes transportan personas hacia y desde el sitio de buceo submarino de Waikiki y están entrenados y certificados por la Guardia Costera.