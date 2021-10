Berlusconi, absuelto de sobornar a pianista

Roma, Ita.- El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, de 85 años, fue absuelto hoy de un delito de corrupción judicial, al considerar la justicia que no ha probado que sobornase al pianista que participaba en sus fiestas con mujeres jóvenes para que no testificara en su contra.

El Tribunal de Siena absolvió tanto a Berlusconi como al pianista Danilo Mariani, acusado del mismo delito, tras poco más de una hora de deliberación, informaron medios italianos.

Berlusconi se mostró "aliviado y satisfecho" al conocer la sentencia, según dijo uno de sus abogados, que previamente habían anunciado su intención de recusar a los magistrados.

El juicio forma parte del proceso "Ruby ter", que trata de esclarecer si el magnate sobornó a los testigos de otros procesos para que mintieran sobre lo que ocurría en sus fiestas. El caso lo lleva el Tribunal de Milán (pero, debido a sus amplias competencias, se ha desglosado en diferentes ramas en Turín, Pescara, Treviso, Monza y Siena.

En 2015 Berlusconi fue absuelto por el Tribunal Supremo italiano en el caso "Ruby", con quien el político mantuvo relaciones sexuales cuando ella era menor de edad.