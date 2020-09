Biden acusa a Trump de respuesta "criminal" frente al virus

MOOSIC, Pensilvania, EE.UU. (AP) — Joe Biden arremetió una y otra vez contra el presidente Donald Trump por la forma en que ha manejado la pandemia de COVID-19, señalando que fue "criminal" que el mandatario minimizara el riesgo de la pandemia y que su gobierno fue "totalmente irresponsable".

"Hay que ser sinceros con el pueblo estadounidense: decir las cosas de frente. No ha habido un sólo en momento en que ellos hayan dado la cara. El presidente debe dejar el cargo", dijo el candidato presidencial demócrata la noche del jueves en medio de una fuerte ovación durante un foro organizado por CNN en Moosic, a las afueras de Scranton, su ciudad natal. Los asistentes presenciaron el evento como si se tratara de aun autocine: desde el interior de sus vehículos.

Al hablar sobre la admisión de Trump de que restó importancia al impacto del virus ante la ciudadanía, a pesar de estar al tanto de su gravedad, Biden declaró: "Lo sabía y no hizo nada. Eso es casi criminal".

Biden criticó la pérdida básica de las "libertades" de los estadounidenses a medida que el país ha atravesado problemas por contener la pandemia, como el hecho de no poder asistir a un partido de béisbol o caminar por el vecindario. "Nunca pensé que vería un gobierno tan irresponsable", declaró.

Biden respondió a media decena de preguntas del presentador Anderson Cooper y miembros de la audiencia sobre el coronavirus y una posible vacuna. La pandemia no fue sólo el tema central de la velada, sino también la causa de este formato inusual de acercamiento de un candidato con el electorado: asistentes dentro de sus vehículos, unos 35 en total, a las afueras del PNC Field.

Los vehículos se estacionaron alrededor del escenario, cada uno de ellos con un pequeño grupo de personas fuera del auto o recostados sobre los capós para ver a Cooper y a Biden en el estrado. La cadena proyectó reflectores de colores azul y rojo sobre el estacionamiento para facilitar la vista y cada espacio de estacionamiento estaba delimitado por claros rectángulos de tiza blanca, para garantizar que los grupos permanecieran a por lo menos 1,8 metros (6 pies) de distancia entre ellos.

El foro significó la primera vez que Biden responde en vivo a preguntas de los votantes desde que obtuvo la nominación. Trump participó en una asamblea pública tradicional la noche del martes en un auditorio de Filadelfia.

Ambas apariciones han sido a modo de preparación para los tres debates presidenciales programados, el primero de ellos para el 29 de septiembre. El desempeño a veces contradictorio de Biden en los debates de las primarias demócratas contribuyeron a sus problemas iniciales en las preferencias y en las primeras etapas de la votación en las primarias, mientras que Trump ha empleado teorías conspirativas sin fundamentos sobre el presunto uso por parte de Biden de sustancias para mejorar el rendimiento, además de cuestionar la agudeza mental del exvicepresidente.