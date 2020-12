Biden debe aplicar estrategia amplia para COVID, consideran expertos

A medida que la epidemia de coronavirus empeora en Estados Unidos, los expertos de salud de la nación esperan que el gobierno entrante del presidente electo Joe Biden implemente algo que el mandatario Donald Trump no ha hecho: una amplia estrategia de pruebas a nivel nacional.

Dicha estrategia, comentaron los expertos, podría revisar a más gente en busca de infecciones y detectar repuntes antes de que emerjan en su totalidad. Los expertos dijeron que sería una mejora de la práctica actual, que tiene a los atletas profesionales y a los estudiantes de universidades de élite sometiéndose a pruebas de rutina mientras que otros estadounidenses deben formarse durante horas para poder realizarse una, si es que logran hacerlo.

"No hemos tenido una estrategia para este virus. Nuestra estrategia ha sido no tener una estrategia", señaló el doctor Michael Mina, un investigador de la Universidad de Harvard enfocado en el uso de las pruebas para rastrear la enfermedad.

Algunos expertos estiman que la ausencia de ese sistema es una de las razones del estallido actual de casos, hospitalizaciones y muertes en la nación.

"Si tuviéramos un enfoque más robusto y se aumentara la cantidad de pruebas como una de las herramientas, creo que gran parte de este tercer repunte se habría podido evitar", comentó el doctor Grant Colfax, director del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

Hay opiniones distintas sobre cómo debería ser una estrategia, pero muchos expertos estiman que las pruebas rápidas y a domicilio deberían utilizarse para que los estadounidenses puedan revisarse y aislarse si dan positivo al COVID-19.

El presidente electo ha respaldado esa estrategia, y ha pedido que las pruebas sean gratuitas para todos los estadounidenses . Ha enfatizado que los expertos del gobierno en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y en otras agencias deberían tener atribuciones para coordinar toda la labor.

"La realidad es que no estamos realizando la cantidad suficiente de pruebas hoy en día", dijo la doctora Marcella Nunez-Smith, co-presidenta de la junta de coronavirus de Biden, a The Associated Press esta semana.

Hasta ahora, su equipo de transición no ha proporcionado más detalles.