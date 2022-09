Biden dice ante la ONU que EE.UU. no busca una "Guerra Fría" con China y arremete contra Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles ante la ONU que no busca una "Guerra Fría" con China y reiteró que su país no apoyará ningún cambio unilateral del statu quo con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.

"No buscamos el conflicto, no buscamos una Guerra Fría. No queremos que ninguna nación tenga que elegir entre Estados Unidos y otro aliado. Pero, Estados Unidos promoverá un Indopacífico libre, abierto, seguro y un mundo próspero", afirmó Biden ante la Asamblea General de la ONU.

El mandatario reiteró el respeto de su Gobierno al principio de "una sola China" que Pekín impone como base de sus lazos con cualquier país, de forma que el único Ejecutivo chino al que debe reconocer EE.UU. es el que tiene sede en Pekín, lo que lo aleja de las aspiraciones independentistas de Taiwán.

Además arremetió este miércoles contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, nada más empezar su discurso ante la ONU y le acusó de querer acabar con el "derecho a existir" de Ucrania.

"Esta guerra busca acabar con el derecho a Ucrania de existir, dicho de manera simple", manifestó Biden en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Nada más empezar a hablar, Biden mencionó por su nombre al presidente ruso y dijo: "Putin asegura que él tenía que actuar, porque Rusia estaba siendo amenazada. Nadie amenazó a Rusia. Nadie más que Rusia fue la que buscó el conflicto".