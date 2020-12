Biden elige a Lloyd Austin para Defensa

Washington.- El presidente electo Joe Biden nominará al general de cuatro estrellas retirado Lloyd J. Austin para que sea secretario de Defensa, según tres personas al tanto de la decisión. Si el Senado lo confirma, Austin sería el primer líder de raza negra del Pentágono.

Biden eligió a Austin por encima de la favorita, Michele Flournoy, ex alta funcionaria del Pentágono y simpatizante de Biden que hubiera sido la primera secretaria de Defensa en la historia del país. Biden también había pensado en Jeh Johnson, ex asesor legal general del Pentágono y ex secretario de Seguridad Nacional.

Por otra parte, la Unión Europea invitó el lunes al presidente electo estadounidense Joe Biden a ayudar a reparar las maltrechas relaciones transatlánticas y forjar un "diálogo estratégico" a largo plazo para enfrentar desafíos mundiales como el calentamiento global y la pandemia del coronavirus.

En una reunión en Bruselas, los ministros del Exterior de los países de la UE indicaron que la alianza entre el bloque continental y Estados Unidos constituye "la relación más estrecha del mundo", y forman una base sólida para la cooperación en temas como economía, política exterior y derechos humanos.

Las relaciones entre Europa y Estados Unidos han deteriorado bajo la presidencia de Donald Trump, quien impuso aranceles sobre las exportaciones europeas y se retiró de diversos acuerdos, siendo el más importante el acuerdo nuclear con Irán.

Trump también abandonó el Acuerdo de París contra el calentamiento global y ha expresado desdén hacia la estrategia multilateral que la UE emplea en el uso de diversas organizaciones internacionales, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Mientras más se debilitaban las relaciones transatlánticas, más cobraban fuerzas Rusia y China.