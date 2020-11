Biden gana en toda la costa oeste de EEUU, según proyecciones de medios

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó este martes las elecciones presidenciales en el estado de California, el más poblado de Estados Unidos, además de Oregón y Washington, la totalidad de la costa oeste según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.







Las cadenas CNN y Fox News proyectaron estos tres estados que son bastiones demócratas, mientras que The New York Times y Fox News le dieron Idaho al presidente, Donald Trump.







California, con 55 compromisarios, es la victoria más importante para los demócratas aunque no es suficiente para que Biden se asegure una victoria que depende de los estados del norte y del sur de la costa este, con un ajustado recuento.







También era esperable el triunfo de Trump en Idaho, mientras que las principales batallas en esta zona del país se libran en Arizona y Nevada, donde se esperan resultados mucho más ceñidos.







Con estas victorias Biden amplía su ventaja en el recuento con 209 compromisarios asegurados en el Colegio Electoral frente a 119 de Trump, en su objetivo de llegar a los 270 que dan el triunfo.







El resto de estados bisagra cuyo escrutinio está en curso en estos momentos son Florida, Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Texas, Arizona, Minesota o Iowa.







Trump lleva la delantera en la mayoría de estos estados con las excepciones de Minesota, Arizona y Iowa.







Estas elecciones se han visto condicionadas por la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 9,3 millones de contagios confirmados y 232.000 muertes en el país.







Debido a esto, la participación anticipada alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.