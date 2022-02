Bolsonaro desautoriza a su vicepresidente por condenar la guerra en Ucrania

Brasilia, 24 feb (EFE).- El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, desautorizó este jueves a su vicepresidente, general Hamilton Mourao, por condenar la invasión rusa a Ucrania y pedir el "uso de la fuerza" en apoyo a Kiev.



"Quien habla sobre esas cuestiones se llama Jair Messias Bolsonaro y quien tenga dudas, que consulte la Constitución", afirmó el mandatario, junto con el canciller Carlos França, durante su transmisión semanal por redes sociales.



Sin citarle directamente, el jefe de Estado leyó el titular de un artículo de la prensa local que recogía unas declaraciones de Mourao en las que abogaba por una respuesta militar en Ucrania porque, de lo contrario, Rusia podría avanzar como lo hizo la Alemania de Adolf Hitler en la década de 1930.



Mourao, que remarcó que apenas estaba dando su "opinión" y que no hablaba en nombre del Gobierno, aseveró igualmente que "Brasil no está de acuerdo con una invasión del territorio ucraniano".



"Con todo el respeto a la persona que dijo eso, está hablando algo que no debe, no es de su competencia, es nuestra competencia", manifestó Bolsonaro, quien es capitán de la reserva del Ejército y desde hace meses está distanciado con su vicepresidente.



El gobernante evitó condenar directamente el ataque de las tropas rusas a Ucrania, aunque reiteró que Brasil es un país que quiere "la paz".



Esta fue la primera vez desde que estalló la guerra en Ucrania, en la madrugada de este jueves, que Bolsonaro se pronunció sobre el asunto, que esquivó en los dos actos oficiales en los que participó hoy y en un mensaje posterior en Twitter.



En esas horas de silencio, la embajada de Estados Unidos en Brasilia le pidió al Gobierno de Bolsonaro una condena expresa a la invasión rusa de Ucrania.



"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance, lo haremos para conseguir la paz", reiteró Bolsonaro, quien volvió a mencionar su reciente viaje a Rusia, hace unos diez días, y el "contacto excepcional" que tuvo con el presidente Vladímir Putin.



Asimismo, dijo que Brasil se relaciona con todos los países de igual forma.



"Siempre, en la medida de lo posible, nosotros queremos la paz. La paz nos interesa a todos; la guerra no le interesa a nadie, pero nuestra posición es por la paz", manifestó.



Bolsonaro también comunicó que "en las próximas horas" se reunirá con el canciller França y con el ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, para "poder dimensionar lo que está ocurriendo" y para que Brasil, país que ocupa un escaño no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, afine su "posición".



Por otro lado, en Sao Paulo, un grupo de ucranianos que viven en la ciudad se manifestaron este jueves contra la invasión de su país frente a dependencias diplomáticas rusas.