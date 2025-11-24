Bolsonaro en prisión preventiva: Supremo Tribunal de Brasil confirma caso

BRASILIA, Brasil (AP) — El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó el lunes el encarcelamiento de Jair Bolsonaro luego que el expresidente admitió que intentó romper su monitor de tobillo el fin de semana cuando estaba bajo arresto domiciliario.

Un juez consideró la acción como un intento de fuga para evitar una sentencia de prisión de 27 años por encabezar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, fue arrestado el sábado por la mañana y detenido en una celda en la sede de la policía federal del país en la capital, Brasilia.

Un panel de cuatro miembros del tribunal dictaminó unánimemente que Bolsonaro deberá permanecer bajo arresto preventivo.

El juez Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de arresto el sábado, consideró que Bolsonaro era un riesgo de fuga. El expresidente está a punto de comenzar a cumplir su sentencia de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión de De Moraes fue aprobada por sus colegas Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia en una sesión en línea del tribunal.

El domingo, Bolsonaro le dijo a un juez asistente que un cambio en su medicación le causó un colapso nervioso y alucinaciones, lo que lo llevó a intentar romper su monitor de tobillo. Sus médicos y abogados repitieron sus afirmaciones al hablar con los periodistas.

Sin embargo, De Moraes escribió en su decisión que "Bolsonaro... confesó haber roto el monitor de tobillo en una falta grave, incumplimiento repetido de las medidas cautelares (que le permitieron permanecer en arresto domiciliario) y evidente falta de respeto al tribunal".

Al juez se le informó que el monitor de tobillo del mandatario de ultraderecha fue manipulado a las 12:08 de la mañana hora local del sábado. La orden de arresto se emitió horas después.

Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto. Tanto partidarios como detractores del expresidente han salido a las calles en varias ciudades brasileñas desde que se dio a conocer la noticia el sábado.