Bolsonaro, internado por padecer neumonía

Río de Janeiro, Bra.- El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sufre neumonía y recibe tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, informó el viernes un hospital de Brasilia, la capital brasileña.

Uno de sus médicos, Brasil Caiado, dijo a los periodistas que la situación médica del hombre de 70 años era grave.

"La neumonía en pacientes mayores de 70 años siempre es grave porque puede progresar a septicemia, ya que las bacterias normalmente pueden entrar en el torrente sanguíneo y causar una condición aún más severa", dijo Caiado.

Horas antes, Flávio, el hijo mayor de Bolsonaro, indicó en X que su padre estaba siendo trasladado de la prisión al hospital tras despertarse con escalofríos y vómitos. "Pido oraciones para que no sea nada grave", escribió.

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Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, tras ser condenado el año pasado por un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal.

Fue ingresado en el hospital tras presentar fiebre alta, bajo nivel de oxígeno, sudoración y escalofríos, señaló el Hospital DF Star. Los exámenes confirmaron bronconeumonía, un tipo de neumonía, probablemente causada por aspiración.