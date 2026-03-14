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Bombardeo mata a 6 en Afganistán

Se recrudecen los combates en la frontera con Pakistán

Por AP

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Bombardeo mata a 6 en Afganistán

Kabul, Afganistán.- El gobierno talibán de Afganistán acusó el viernes a Pakistán de atacar viviendas en bombardeos nocturnos en Kabul y otras áreas del país, y sostuvo que al menos seis civiles murieron y más de una docena resultaron heridos.

El portavoz del gobierno, Zabihula Muyahid, afirmó que aeronaves de Pakistán también atacaron depósitos de combustible de la tubería privada Kam Air cerca del aeropuerto de Kandahar, en el sur de Afganistán.

El ejército de Pakistán llevó a cabo "bombardeos exitosos dentro de Afganistán" como parte de la operación en curso, según el Ministerio de Información. Indicó que los ataques tuvieron como objetivo cuatro presuntos escondites de milicianos y su infraestructura de apoyo en Afganistán. El Ministerio aseguró que Pakistán no atacó a ninguna población civil.

El viernes, una bomba al pie del camino dirigida contra un vehículo policial mató a seis agentes en Lakki Marwat, un distrito en el noroeste de Pakistán, dijo el funcionario policial Sajjad Khan.

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Los acontecimientos se producen en medio de un aumento drástico de las tensiones entre los dos países —que Pakistán ha calificado como una "guerra abierta"—, lo que suma preocupaciones sobre la estabilidad en la región en un momento en que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa sin un final a la vista, generando una enorme incertidumbre.

Por su parte, el portavoz de la policía de Kabul, Khalid Zadran, informó que al menos cuatro civiles, incluidos niños, murieron en la ciudad y otros 15 resultaron heridos.

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