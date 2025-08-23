Bombardeos a milicias yihadistas en el noreste de Nigeria

ABUYA, Nigeria (AP) — El ejército de Nigeria informó haber atacado a combatientes con bombardeos aéreos de precisión en el noreste del país el sábado por la mañana, abatiendo al menos a 35 presuntos yihadistas, mientras el país de África Occidental lidia con milicias y un resurgente Boko Haram.

Los ataques se lanzaron contra cuatro objetivos en el área de Kumshe, en el estado de Borno, cerca de la frontera con Camerún, según Ehimen Ejodame, portavoz de la Fuerza Aérea de Nigeria.

Boko Haram, un grupo yihadista originario de Nigeria, es considerado una de las milicias armadas más mortíferas del mundo. Se levantó en armas en 2009 para luchar contra la educación occidental e imponer su versión radical de la ley islámica en el noreste del país.

Un grupo disidente conocido como la Provincia del Estado Islámico en África Occidental, (ISWAP, por sus siglas en inglés), es conocido por atacar al ejército y ha invadido bases en el noreste de Nigeria, el país más poblado de África.

El conflicto se ha extendido a los vecinos del norte de Nigeria, entre ellos, Níger, y ha provocado la muerte de alrededor de 35.000 civiles y el desplazamiento de más de 2 millones de personas, según las Naciones Unidas.

Ejodame dijo que los insurgentes se concentraron en Kumshe tras varios intentos de ataques a las tropas terrestres en la zona.

“Tras la operación, se restableció la comunicación con las tropas terrestres, que confirmaron que la situación alrededor de su ubicación se había estabilizado”, afirmó.

A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Bola Tinubu para frenar los ataques yihadistas, la insurgencia ha persistido.

Además de los rebeldes en el noreste, Nigeria también lucha por frenar las actividades de bandas armadas en las regiones del centro-norte y noroeste.