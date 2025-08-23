“Ciudad de Gaza sería destruida”

Franja de Gaza.- El ministro de Defensa israelí dijo el viernes que Ciudad de Gaza podría ser destruida a menos que Hamás acepte las condiciones de Israel.

Un día después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera que autorizaría al ejército tomar la ciudad, su ministro de Defensa, Israel Katz, dijo que la ciudad más grande del territorio palestino podría “convertirse en Rafah y Beit Hanoun”, zonas que quedaron reducidas a escombros hace unos meses.

“Las puertas del infierno se abrirán pronto sobre las cabezas de los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra”, escribió Katz en la red social X.

Además, reiteró las demandas de alto el fuego de Israel: la liberación de todos los cautivos y el desarme completo de Hamás. El grupo emitió un comunicado en el que señaló que los comentarios de Katz son “una confesión de cometer un crimen que equivale a limpieza étnica”. La milicia palestina ha dicho que liberará a los cautivos a cambio del fin de la guerra, pero rechaza el desarme sin la creación de un Estado palestino.

Con tropas terrestres ya desplegadas en zonas estratégicas, la operación militar israelí a gran escala en la Ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días.

El Hospital Shifa de la Ciudad de Gaza informó que al menos 17 palestinos fueron asesinados el viernes mientras Israel intensifica su actividad en la zona.

Israel atacó una escuela en Sheikh Radwan, un barrio de la ciudad donde decenas de palestinos se refugian en tiendas de campaña improvisadas en el patio del centro. Al menos siete personas perdieron la vida allí, de acuerdo con un testigo y registros hospitalarios.