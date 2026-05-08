logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Fotogalería

FIESTA DISCo EN SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Breakdance acompaña a los niños palestinos

Por AP

Mayo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Breakdance acompaña a los niños palestinos

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Empieza la música en un campamento de refugiados de Gaza, y un grupo de niños y niñas empieza a lucir sus movimientos de breakdance, pateando y girando con intensa concentración en su rápido juego de pies. Dos niñas pequeñas se sonríen al lograr una parte complicada de la rutina.

Es un raro momento de respiro y catarsis en medio de las duras realidades de la vida en la Franja de Gaza. Los niños, algunos con sandalias tipo chancla en los pies, bailan junto a varillas metálicas retorcidas que sobresalen de un montículo de escombros y concreto hecho añicos. La escuela que los entrena está en Nuseirat, un campamento abarrotado y urbanizado en el centro de Gaza que se remonta a la guerra árabe-israelí de 1948.

"Vengo a este centro porque descubrí que tengo talento para el breakdance, y también vengo aquí para liberar la energía negativa dentro de mí y para disfrutar", declaró Habiba Abu Khater, una de los niños que entrenan en la escuela.

El instructor Fayez Saraj señaló que la escuela, establecida en 2004, ayuda a niños a fortalecer su confianza en sí mismos y mejorar su salud mental mediante el breakdance, la gimnasia y la danza contemporánea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Mundial 2026: Entradas caras hasta para Trump
    Mundial 2026: Entradas caras hasta para Trump

    Mundial 2026: Entradas caras hasta para Trump

    SLP

    El Universal

    El expresidente Trump señaló que no pagaría hasta mil dólares por entradas del Mundial 2026.

    Trump califica de muy buena reunión con Lula en la Casa Blanca
    Trump califica de muy buena reunión con Lula en la Casa Blanca

    Trump califica de "muy buena" reunión con Lula en la Casa Blanca

    SLP

    El Universal

    El presidente estadounidense y su par brasileño discutieron comercio y tarifas en un encuentro prolongado

    Irán crea agencia para controlar paso y cobrar peaje en Ormuz
    Irán crea agencia para controlar paso y cobrar peaje en Ormuz

    Irán crea agencia para controlar paso y cobrar peaje en Ormuz

    SLP

    AP

    La nueva agencia iraní formaliza el control y cobro a buques en el estrecho de Ormuz, afectando el comercio global.

    Reino Unido declara culpables a dos con doble nacionalidad por espiar a China
    Reino Unido declara culpables a dos con doble nacionalidad por espiar a China

    Reino Unido declara culpables a dos con doble nacionalidad por espiar a China

    SLP

    AP

    La policía antiterrorista descubrió una red que vigilaba a activistas y políticos pro democracia en Londres.