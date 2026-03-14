Cae capo uruguayo; es enviado a EU
Santiago, Chile.- El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado en diversos países y acusado de ser el cerebro del crimen de un fiscal paraguayo en 2022 , fue capturado el viernes a cuatro de sus colaboradores —incluida una mujer— en un barrio residencial de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, y entregado a la agencia antinarcóticos DEA que lo trasladó a Estados Unidos.
En imágenes difundidas por medios, se ve a Marset esposado y resguardado por agentes de la DEA mientras subía a un avión.
"Se expulsó a Marset de inmediato porque nuestro sistema penitenciario es muy frágil, dijo Oviedo más tarde. "Su base era Bolivia porque aquí encontró protección del anterior gobierno", aseguró.
La mujer detenida junto al presunto narco "es familiar de Marset", dijo Oviedo. Mientras que el fiscal Roger Mariaca identificó a la detenida como Tatiana Marset Alba, aunque señaló que se investiga su parentesco con el presunto narcotraficante uruguayo.
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En su contra pesan diversos cargos por lo que es requerido por la justicia de Bolivia , Uruguay, Brasil, la DEA, Europol e Interpol, además de Paraguay.
En su contra pesan acusación de diversos delitos como crimen organizado, falsificación de documentos y lavado de dinero, aunque la más grave se refiere al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022 cuando vacacionaba en una playa.
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