Canadá y Francia apoyan a Groenlandia

Nuuk, Groenlandia.- Canadá y Francia abrieron consulados el viernes en la capital de Groenlandia, en una muestra de apoyo a Dinamarca ya la isla ártica tras los intentos de Estados Unidos por conseguir el control del territorio semiautónomo danés.

La bandera de Canadá se izó y decenas de personas cantaron "O Canada" mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, inauguraba oficialmente el consulado canadiense en Nuuk, que también es la ciudad más grande de la helada isla ártica.

"La importancia de izar esta bandera hoy y abrir formalmente el consulado es que estaremos junto al pueblo de Groenlandia y Dinamarca en muchos temas", declaró Anand.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores francés señaló que Jean-Noël Poirier asumiría sus funciones como cónsul general el viernes, convirtiéndose en el primer país de la Unión Europea al establecer un consulado general en Groenlandia.

Poirier tendrá "la tarea de trabajar para fortalecer los proyectos de cooperación existentes con Groenlandia en los campos cultural, científico y económico, al tiempo que refuerza los lazos políticos con las autoridades locales", explicó el ministerio.

Francia sostiene que la decisión de abrir el consulado se tomó cuando el presidente, Emmanuel Macron, visitó el territorio en junio pasado.