Cancelan una conferencia internacional por los derechos LGBT+ en Reino Unido debido a boicot

LONDRES (EFE).- La primera conferencia organizada por el Gobierno británico que iba a celebrarse el próximo junio para promover los derechos de la comunidad LGBT+ en el Reino Unido y a nivel global no saldrá adelante a causa de un boicot de más de cien organizaciones participantes.



Según revela hoy la BBC, el evento, denominado "Safe To Be Me (Seguro ser yo)", no podrá celebrarse ya que las organizaciones y grupos defensores de esta comunidad que iban a participar en el evento de tres días se han retirado debido al cambio de posición del Gobierno británico sobre la llamada "terapia de conversión".

El primer ministro, Boris Johnson, había prometido prohibir legalmente esa práctica por considerarla "repulsiva y horrenda", aunque la semana pasada decidió excluir a la gente transgénero en el veto de esa terapia.

En concreto, el Gobierno anunció que la prohibición de esa práctica se aplicaría solo en aquellos casos que supusiera un intento por alterar la sexualidad de una persona pero no cuando implique cuestionar la identidad de género de los individuos, lo que ha enojado a los grupos LGBT+.

Ante ese cambio de parecer, en un comunicado, Stonewall, la mayor organización pro derechos queer de Europa, explicó su retirada del evento "debido a la promesa rota del primer ministro de proteger a los trans de los daños de la terapia de conversión".

"Solo podremos participar si el primer ministro revierte su promesa para un veto inclusivo con los trans sobre esa terapia", explicó el grupo en su nota.

La llamada terapia de conversión -también denominada terapia reparadora o terapia para curar gays- intenta cambiar la orientación sexual de una persona o su identidad de género.

Según explicó el asesor del Gobierno Iain Anderson en una misiva enviada a Johnson, "la confianza en el compromiso del Gobierno con los derechos de los LGBT+ ha sido dañada".

Por su parte, un portavoz del Ejecutivo señaló en un comunicado que el Gobierno estudia actualmente el asunto de la terapia de conversión transgénero, al tiempo que admitió que es un área "legalmente compleja".

En medio de la polémica, la exdirectora de Asuntos legislativos del Gobierno Nikki Costa comentó el pasado viernes que algunos elementos de la ley podrían tener "consecuencias profundas en el caso de niños que tienen problemas de disforia de género".

"Los médicos, terapeutas y padres podrían verse disuadidos de explorar con un niño sentimientos de qué le podría estar ocurriendo por miedo a que les digan que están intentando cambiar la identidad del niño", observó.