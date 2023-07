Candidato británico elabora promesas de campaña con ayuda de inteligencia artificial

LONDRES (AP) — Un candidato al Parlamento británico usó inteligencia artificial para elaborar promesas de campaña que, según dice, reflejan lo que la ciudadanía quiere.

Andrew Gray, candidato independiente para las elecciones especiales del jueves, dice que no tiene propuestas propias y que usó la inteligencia artificial para redactar un manifiesto político. Asegura que la tecnología es una manera más rápida y eficiente de dilucidar el sentir popular.

"Podemos interactuar con nuestros constituyentes de una manera totalmente nueva", declaró Gray. "Esto no necesariamente cambia el rol del representante. Solo significa que sabemos más rápido lo que está pasando, y que podemos representarlos de manera más justa".

Gray es uno de 13 candidatos para las elecciones especiales del jueves, convocadas para reemplazar al parlamentario conservador Nigel Adams, quien renunció como representante de Selby and Ainsty, un distrito mixto urbano y rural del norte de Inglaterra. Se prevé una reñida contienda entre los conservadores, los laboristas y los demócratas-liberales. También compiten varios otros partidos más pequeños.

Las promesas de campaña desarrolladas por Gray con ayuda del software Pol.is incluyen mayores impuestos, una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud y relaciones más estrechas con la Unión Europea.

Pol.is, un programa desarrollado por una agrupación en Seattle hace una década, ha sido usado en Taiwán para hallar soluciones de políticas públicas a temas difíciles.

Gray dice que Pol.is "no es ChatGPT", uno de los programas de inteligencia artificial que ha asombrado a usuarios por su capacidad de producir textos, imágenes y videos altamente similares a la obra humana. "Es simplemente un programa de encuesta un poco más sofisticado de los que ya existen".

"La inteligencia artificial no es tan inteligente como para decir exactamente cuáles deben ser las políticas", dijo Gray, enfatizando que aun se necesita "la moderación humana y el análisis de lo que sería una política sensible".

Gray usa Pol.is para sondear a los habitantes de su zona mediante su website. Los habitantes pueden comentar sobre un tema en particular, tal como la velocidad de internet, o pueden simplemente hacer clic en opciones como "estoy de acuerdo", "estoy en desacuerdo" o "no estoy seguro". No pueden responder directamente, pero pueden escribir sus propios comentarios.