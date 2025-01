Análisis de la Postura de Donald Trump ante el Crimen Organizado

Desde que el estadounidense Donald Trump comenzó su campaña presidencial, uno de sus principales compromisos fue catalogar a los cárteles de narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras.

Esta declaración no solo marcó una de sus posturas más firmes en cuanto a la seguridad y la lucha contra el crimen organizado, sino que también abrió una discusión profunda sobre la relación entre México y Estados Unidos en términos de cooperación y soberanía.

Trump no dudó en reiterar que Estados Unidos debía tomar medidas más agresivas contra los narcotraficantes que operan en su territorio.

Además, señaló su intención de intervenir militarmente en México para hacer frente a los cárteles, una propuesta que rápidamente generó rechazo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pue según dijo que atentaba contra la soberanía del país.

Aunque Sheinbaum reconoció la importancia de la cooperación binacional en la lucha contra el narcotráfico, dejó claro que México no se sometería a las presiones de Estados Unidos.

Estas tensiones no tardaron en reflejarse en los medios de comunicación, como en el programa de Víctor Trujillo, conocido como "Brozo", en el que la senadora Lilly Téllez fue invitada para hablar sobre la creciente rivalidad entre Sheinbaum y Trump.

En el espacio, Téllez expuso su visión sobre cómo México se encontraba en un panorama "peligroso" debido, según ella, a la "incompetencia" del gobierno mexicano para abordar de manera efectiva el crimen organizado.

En sus declaraciones, la senadora señaló que la petición de Trump hacia Sheinbaum era clara: actuar contra el crimen organizado en lugar de clasificar a los cárteles como terroristas. Para Téllez, la negativa de la presidenta a tomar medidas más contundentes en este ámbito era lo que mantenía a México en una situación de vulnerabilidad frente a las amenazas de Estados Unidos.

"¿Qué le pidió Trump a Sheinbaum?, proceder contra el crimen. Porque Trump no le pidió a Sheinbaum que clasificara a los cárteles como terroristas, nada más le pidió que procediera y Sheinbaum no quiso", mencionó.

Por su parte, el comunicador interrumpió para señalar que la negativa no solo provenía de Sheinbaum, sino también de la continuidad de la política de "abrazos no balazos" impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según Brozo, esta postura del gobierno mexicano había permitido una colisión directa entre el crimen organizado y las autoridades, una situación que nunca se había visto con tal descaro en la historia reciente del país.

En este contexto, Lilly Téllez recordó las declaraciones que en su momento hizo Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de Trump, quien había señalado que gran parte del territorio mexicano estaba bajo el control de los cárteles, y que el entonces presidente López Obrador había adoptado una estrategia de "dejar ser" ante el avance del crimen organizado.

"Esas declaraciones se filtraron. Ahora Christopeher Landau está en el equipo de Donald Trump, entonces ellos saben perfectamente bien que México es un narco estado. Saben perfectamente bien que Morena pacto con los cárteles, que los protege, que son socios", agregó la periodista, quien recalcó que todos los mexicanos lo saben, pero tienen miedo a aceptarlo.

También destacó la percepción de que el actual gobierno mexicano, encabezado por el partido Morena, había pactado con los cárteles en su búsqueda del poder.

En su opinión, esta relación de complicidad entre las autoridades y las organizaciones criminales estaba teniendo consecuencias devastadoras para la sociedad mexicana; por lo que la periodista no escatimó en criticar lo que consideraba una falta de empatía y responsabilidad por parte del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) frente a la violencia y el sufrimiento de los ciudadanos.

"¿Cuándo habíamos visto que mexicanos huyeran de México por la frontera de Chiapas? mexicanos escapando de la violencia hacía Centro América. Esto llego ya al punto tal que Estados Unidos tuvo que decir: 'basta, los grupos de cárteles van a ser designados terroristas' esto es mucho más grave que lo de Genaro García Luna", recalcó la comunicadora.

Asimismo, agregó que aunque la presidenta Sheinbaum y otros miembros del gobierno mexicano siguen enfocados en temas como el caso de García Luna, consideró que las palabras de Trump sobre los cárteles representaban una amenaza aún mayor para México. A su juicio, el gobierno de Morena se mostraba reacio a enfrentar la magnitud del problema y prefería no reconocer las implicaciones de las declaraciones de Trump sobre la designación de los cárteles como terroristas.

"Estos de Morena lo que hicieron con tal de llagar al poder fue pactar, asociarse con los cárteles y así obtener el poder. Yo nunca había visto un gobierno con tanta falta amor y compasión al prójimo. Si algo no le ha importado a Morena es la matazón de mexicanos (...) los migrantes no quieren regresar al México de Morena, porque los migrante saben que con Morena han tenido que mandar más dinero, porque las cocas están peor, y los migrantes saben que las cosas están peor", dijo.

Luego de que los primeros decretos de Donald Trump para endurecer sus políticas antimigratorias y declarar a los cárteles del narcotráfico como terroristas, y de que el Senado preparará un pronunciamiento de respaldo a las políticas de la presidenta, donde distintos partidos destacaron la necesidad de mantener la unidad y buscar el diálogo con sus pares estadounidenses, Téllez fue clara en su postura. Manifestó que no se sentaría a dialogar con la presidenta Sheinbaum, pues consideraba que su falta de acción en relación con los cárteles y el crimen organizado era una traición a los intereses de los mexicanos.

"Yo no trato ni hablo ni saludo a personas que están asociadas con los mafiosos, y que no se nos olvide que aquí la unidad es con los mexicanos, con sus intereses, no con los narcopolíticos", agregó.