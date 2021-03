Casa Blanca culpa a Trump por el "gran problema" en la frontera

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció que la situación en la frontera representa "un gran problema", pero culpó de la situación a la administración anterior de Donald Trump.

Según cifras publicadas hace una semana por The New York Times, 3 mil 250 menores migrantes fueron detenidos en los últimos 15 días en la frontera y están siendo detenidos en unos centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) que están diseñados para albergar adultos, no niños, donde pasan más días de los que está permitido debido a que los funcionarios están rebasados y no alcanzan a procesar los casos para poder trasladar a los menores a los albergues.

"Reconocemos que este es un gran problema. La administración pasada nos dejó un sistema desmantelado, inviable y, como cualquier otro problema, estamos haciendo todo lo que podemos para solucionarlo".

Cuestionada sobre por qué el presidente Joe Biden puede hacer una gira para promocionar su paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares que paliará el impacto del Covid-19, pero no viajar a la frontera sur para verificar la situación de los migrantes, Psaki señaló que "él está enfocado en desarrollar soluciones, presionando a su equipo, alentando a su equipo, en desarrollar soluciones que aceleren el procesamiento de casos en la frontera".

El domingo, en diferentes programas de televisión, republicanos culparon a Biden de lo que llaman "crisis" migratoria, asegurando que sus políticas atraen a los migrantes, mientras que los demócratas subrayaron que la actual administración heredó el problema de la anterior y sólo está tratando de ver el tema migratorio de una forma "más humana".