Casa Blanca rechaza que aparatos derribados sean de origen "alienígena"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La Casa Blanca rechazó este lunes las especulaciones de que los objetos derribados en el espacio aéreo estadunidense hayan tenido un origen Extraterrestre.

"No hay indicios de actividad alienígena o extraterrestre en estos recientes derribos", declaró la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre en una rueda de prensa.

El ejército estadounidense derribó tres objetos aéreos distintos durante el fin de semana, aproximadamente una semana después de derribar un globo de vigilancia chino cerca de la costa de Carolina del Sur tras haber atravesado parte del país. Hasta ahora, Beijing sólo ha reconocido que este primer globo era suyo, pero aseguró que sus fines eran de investigación científica.

El gobierno de Joe Biden ha sido muy cauto con la información relacionada con los siguientes tres aparatos derribados, pero el comandante Glen D. VanHerck, quien está al frente del Mando Norte del Pentágono, causó revuelo el domingo cuando se le preguntó si las autoridades habían descartado la posibilidad de que los objetos derribados durante el fin de semana estuvieran relacionados con extraterrestres.

EU derriba objetos voladores no identificados en Alaska y Canadá

"Dejaré que la comunidad de inteligencia y la comunidad de contrainteligencia lo averigüen. Yo no he descartado nada en este momento".

El viernes, Estados Unidos derribó un objeto sobre el espacio aéreo de Alaska, señalando que representaba una "amenaza razonable" para la seguridad de los vuelos civiles. Un día después, los militares derribaron otro objeto cilíndrico no identificado sobre territorio helado del norte de Canadá.

El domingo, el ejército derribó otro objeto no identificado sobre el lago Hurón, que se extiende desde Michigan hasta Ontario (Canadá). El objeto se detectó por primera vez el sábado, sobre Montana.

El gobierno canadiense afirmó hoy que se reserva el derecho de derribar cualquier objeto no identificado que cruce su espacio aéreo, en medio de la polémica por la posibilidad de que se trate de actos de espionaje orquestados desde China o algún otro país.