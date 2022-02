Casa Blanca respalda condena de Blinken a violencia hacia periodistas

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La preocupación que externó el martes el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, por los asesinatos de periodistas en México se basa "en los hechos", aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La portavoz de la Casa Blanca explicó: "Hemos visto, en los hechos, las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, en nombre de Estados Unidos, sobre esos abusos. Creo que habló con base en los hechos sobre el terreno".

El martes, Blinken tuiteó que "el elevado número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas a las que se enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden una mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad".

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que se informe y que no actúe de manera injerencista porque México no es una colonia estadounidense, además de que no son ciertos sus comentarios sobre la situación de los periodistas en el país.

López Obrador dijo que Blinken está mal informado, "porque de lo contrario estaría actuando de mala fe".