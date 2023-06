Casi 4 mil personas perdieron sus empleos en EU por la AI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 3 (EL UNIVERSAL).- Casi 4 mil estadounidenses perdieron sus empleos en mayo porque fueron reemplazados por inteligencia artificial (AI), la primera vez que se culpa a la AI de que los trabajadores estén desempleados, según un informe.

Se eliminaron más de 80 mil puestos en ese mes, según la firma de análisis Challenger, Gray y Christmas, que citó las condiciones económicas y del mercado, así como las fusiones y adquisiciones, como factores clave, reportó el New York Post.

Según el informe, se perdieron alrededor de 417 mil 500 empleos entre enero y mayo, el peor comienzo de cinco meses de un año desde 2020.

Ese fue el año que vio el inicio de la pandemia de coronavirus, que acabó con más de 1.4 millones de puestos de trabajo en todo el país.

Un portavoz de Challenger le dijo a Insider que esta era la primera vez que la IA figuraba como uno de los factores que contribuyen a los despidos.

Si bien Challenger espera que la tendencia continúe, el portavoz dijo que algunas empresas podrían dudar en revelar que la IA es un factor motivador para los despidos, y no está claro cómo se comparará la cantidad de empleos creados por la IA con la cifra de plazas que se eliminan debido a ella.

Chatbot de línea de ayuda contra trastornos alimentarios recomendó pesarse y contar calorías

La semana pasada, la organización sin fines de lucro más grande que apoya la lucha contra los trastornos alimentarios en EU confirmó a Insider que estaba reemplazando al menos a seis empleados de la línea de ayuda con un chatbot de AI llamado Tessa que ha estado usando desde el año pasado. Sin embargo, luego se mencionó que no ocuparía brevemente a Tessa, luego de informes de un usuario que dijo que la IA brindó consejos como pesarse semanalmente y contar calorías.

En mayo, indica Insider, una compañía de telecomunicaciones británica anunció en una presentación de ganancias planes para eliminar alrededor de 55 mil puestos de trabajo para 2030, muchos de los cuales eran recortes previamente planificados que vendrían con la finalización de ciertos proyectos de construcción.

Sin embargo, el CEO de BT Group, Philip Jansen, dijo que la compañía reemplazará alrededor de 10 mil de esos recortes proyectados en los próximos siete años con AI, ya que dijo que el chatbot existente de la compañía, "Amy", ya puede responder muchas preguntas de los usuarios y sólo mejorará con el tiempo.

A principios de este año, Goldman Sachs emitió un informe en el que predecía que los bots impulsados por AI podrían afectar hasta 300 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, recordó el New York Post.

Goldman Sachs predijo que la IA podría automatizar hasta cierto punto dos tercios de los trabajos en EU y Europa.

El multimillonario Elon Musk se encontraba entre los cientos de expertos que pidieron una pausa de seis meses en el desarrollo avanzado de IA para que los líderes pudieran considerar cómo proceder de manera segura; sin embargo, durante una aparición en una conferencia del Wall Street Journal en Londres la semana pasada, Musk dijo que veía una "posibilidad distinta de cero" de que la IA "se convirtiera en Terminator".