Caso de cadáveres de niños no es aislado: J. Trudeau

TORONTO.- El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el lunes que el caso de los más de 200 cadáveres que fueron hallados enterrados en lo que fue un internado para niños indígenas no es un incidente aislado.

Por su parte, los líderes indígenas piden que se examinen los terrenos de todos los antiguos internados, instituciones que alojaban a menores que fueron tomados de familias de toda la nación.

Rosanne Casimir, jefa de la nación indígena Tk´emlups te Secwepemc en Columbia Británica, dijo que los restos de 215 niños, algunos de apenas 3 años de edad, fueron confirmados el fin de semana pasado con la ayuda de un radar. Describió el descubrimiento como "una pérdida impensable de la que se habló, pero nunca se documentó" en la escuela hogar indígena Kamloops, la más grande de su tipo en el país.

"Como primer ministro, estoy horrorizado por la vergonzosa ley que robó a menores indígenas de sus comunidades", dijo Trudeau.

"Lamentablemente, esta no es una excepción ni un incidente aislado", agregó. "No nos vamos a esconder de eso. Tenemos que reconocer la verdad. Las escuelas hogar fueron una realidad; una tragedia que existió aquí, en nuestro país, y tenemos que asumirlo. Los niños fueron tomados de sus familias, regresaban afectados o simplemente no regresaban".

Desde el siglo XIX hasta la década de 1970, se ordenó que más de 150.000 niños indígenas asistieran a escuelas cristianas financiadas por el Estado como parte de un programa de integración.