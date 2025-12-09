Celebran sirios un año de caída del régimen

Damasco.- Aferrados a banderas de la nueva Siria y entre gritos de "Dios es grande", decenas de miles de personas inundaron la plaza de los Omeyas en Damasco para conmemorar el primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bashar al Asad tras medio siglo en el poder.

Mareas enteras de ciudadanos salieron a las calles de la ciudad entre gritos de júbilo, el sonido de los petardos y la explosión de fuegos artificiales, mientras sus carreteras quedaban colapsadas por las innumerables caravanas de vehículos con bengalas encendidas y banderas al viento.

"Este es el día de la libertad, nos deshicimos del régimen de Al Asad, también nos libramos de los asesinatos de personas. Todo ello ocurrió gracias a la oposición siria", comenta a EFE la joven Nour, envuelta en una bandera enorme, en una de las calles aledañas a la plaza de los Omeyas.

Más de seis millones de sirios tuvieron que abandonar el país durante la guerra y otros siete se vieron desplazados internamente, aunque muchos de ellos han ido regresando en el último año.

Hubo desfiles militares en diferentes ciudades del país, exhibiciones y espectáculos aéreos.

Pero lo más gordo llegó al caer el sol, cuando las calles de la capital se llenaron con ríos humanos que se dirigían a la zona de la plaza, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, algunos de ellos lanzados por parapentistas motorizados.

El número de asistentes fue tal que, llegado un punto de la noche, la oficina de comunicación de la Administración damascena acudió a su página de Facebook para pedir a la población que evitara la plaza de los Omeyas y sus inmediaciones por miedo a estampidas.

Los participantes en esta celebración central llegaron de todas partes del país, como Marwa Khatef Heman, que viajó un día entero por carretera desde Deir al Zur para poder festejar junto a decenas de miles de sus compatriotas.

"Este es el día de la liberación, este es nuestro día, estamos muy contentos (...) Vimos de todo, vimos cohetes, vimos bombas y por eso estamos celebrando", dijo.