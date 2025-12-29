Cerca de la paz, Ucrania y Rusia

Palm Beach, Florida.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el domingo en que Ucrania y Rusia están "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz, mientras recibía al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su resort de Florida, pero reconoció que las negociaciones aún podrían fracasar y la guerra podrá prolongarse durante años.

Antes de esa reunión, Trump tuvo una conversación telefónica de dos horas y media con el presidente ruso Vladímir Putin. Trump insistió en que creía que Putin todavía quiere la paz, aun cuando Rusia lanzó otra ronda de ataques contra Ucrania mientras Zelenski volaba a Estados Unidos para la última ronda de negociaciones.

"Rusia quiere que Ucrania tenga éxito", dijo Donald Trump tras la reunión con Zelenski, a quien describió repetidamente como "valiente".

Donald Trump señaló que era posible que las negociaciones se desmoronaran. "En unas pocas semanas, lo sabremos de una forma u otra, creo... Pero también podría salir mal".

Trump y Zelenski reconocieron que aún quedan cuestiones espinosas, como si Rusia puede conservar el territorio ucraniano que controla. Después de su reunión, llamaron a varios líderes europeos, incluyendo a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a los mandatarios de Finlandia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Polonia.

Zelenski agradeció a Trump por su trabajo. "Ucrania está lista para la paz", dijo.

El mandatario ucraniano, enfatizó también que el encuentro fue positivo y adelantó que las partes acordaron reunirse "en las próximas semanas" para "finalizar los aspectos conversados", pero no dio detalles de dónde o cuándo exactamente tendría lugar ese esperado encuentro.

"Podemos decir que estamos en el 95 %, pero no me gusta hablar de porcentajes. Pienso que estamos avanzando muy bien. Estamos muy cerca. Hay uno o dos problemas espinosos, muy duros, pero creo que vamos muy bien. Hemos hecho muchos progresos hoy y durante el último mes", aseguró Trump, quien también habló con líderes europeos este domingo.