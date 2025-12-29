logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chamanes peruanos vaticinan la caída de Maduro en 2026

Líderes espirituales andinos anuncian profecías sobre conflictos internacionales y líderes mundiales

Por El Universal

Diciembre 29, 2025 05:18 p.m.
A
FOTO: AP

FOTO: AP

LIMA, Perú, diciembre 29 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los chamanes peruanos predicen la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro y la continuación de importantes conflictos internacionales en 2026.

Las profecías se anunciaron en Lima durante el tradicional ritual de fin de año, que, como es costumbre, reúne a líderes espirituales andinos en el cerro sagrado de San Cristóbal, con vistas a la capital peruana.

Ataviados con ponchos y tocados tradicionales, frente a los fotógrafos, los chamanes realizaron una ceremonia dedicada al futuro político y social del mundo, formulando profecías sobre líderes globales y escenarios de crisis.

"Hemos pedido que Maduro deje el poder, que renuncie, y en nuestra visión, esto sucederá el próximo año", declaró la chamán Ana María Simeón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Según el colectivo, conflictos como la guerra en Ucrania continuarán en 2026, y no hay una solución rápida a las tensiones en Oriente Medio.

Durante el ritual, amenizado con danzas, instrumentos ancestrales, flores amarillas, hojas de coca e incienso, los chamanes invocaron la paz y la toma de decisiones gubernamentales responsables.

En 2023, los chamanes predijeron la muerte del expresidente peruano Alberto Fujimori dentro de un año, y más allá de la política, los rituales actuales también han incluido presagios de terremotos y eventos climáticos extremos en 2026.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Chamanes peruanos vaticinan la caída de Maduro en 2026
Chamanes peruanos vaticinan la caída de Maduro en 2026

Chamanes peruanos vaticinan la caída de Maduro en 2026

SLP

El Universal

Líderes espirituales andinos anuncian profecías sobre conflictos internacionales y líderes mundiales

Nicolás Maduro insta a migrantes a regresar a Venezuela
Nicolás Maduro insta a migrantes a regresar a Venezuela

Nicolás Maduro insta a migrantes a regresar a Venezuela

SLP

El Universal

El presidente venezolano hace un llamado a los ciudadanos que han emigrado a regresar al país en medio de la crisis migratoria

Héroe del atentado de Sídney, quise proteger a gente inocente
Héroe del atentado de Sídney, quise proteger a gente inocente

Héroe del atentado de Sídney, "quise proteger a gente inocente"

SLP

El Universal

Ahmed al-Ahmed relata cómo evitó una tragedia en Bondi Beach al desarmar a un atacante durante el atentado en Sídney

Desde Irán hasta Siria, Medio Oriente sigue en llamas
Desde Irán hasta Siria, Medio Oriente sigue en llamas

Desde Irán hasta Siria, Medio Oriente sigue en llamas

SLP

El Universal

¿Qué desenlace se espera?