logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chamanes predicen caída de Maduro

Por AP

Diciembre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Chamanes predicen caída de Maduro

Lima, Perú.- Un grupo de chamanes se reunió el lunes en una colina sagrada con vista a la capital de Perú para llevar a cabo un ritual anual en el que hacen sus predicciones para el próximo año.

Vestidos con ponchos y tocados tradicionales andinos, los chamanes realizaron su ceremonia en la cima de la colina de Miraflores, desde donde hicieron sus predicciones sobre el curso de las relaciones internacionales, los conflictos actuales y el destino de dignatarios mundiales.

Los chamanes dijeron que el presidente venezolano Nicolás Maduro será destituido de su cargo y agregaron que los conflictos globales, como la guerra en Ucrania, continuarán.

"Hemos pedido para que Maduro se vaya, se retire, para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda lograr sacarlo, y hemos visualizado que para el próximo año se va a dar", aseguró la chamana Ana Simeón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El grupo predijo correctamente en diciembre de 2023 que el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien había estado encarcelado por abusos a los derechos humanos, fallecería dentro de los próximos 12 meses. Fujimori murió de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años de edad.

Los chamanes predijeron desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico
E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

E.U. lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico

SLP

El Universal

El Comando Sur reportó dos muertos tras un ataque en aguas internacionales

Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción
Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción

Trump pide indulto para Netanyahu en medio de juicio por corrupción

SLP

AP

La situación en Gaza y el desarme de Hamás son temas clave en la reunión entre Trump y Netanyahu en Florida.

Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión
Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión

Hombre en Surinam asesina a su familia y luego se suicida en prisión

SLP

AP

La tragedia de homicidio en Surinam se agrava con el suicidio del presunto asesino, dejando a la comunidad impactada.

Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela
Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela

Trump reaviva temor a intervención de EU. en Venezuela

SLP

EFE

Un repaso histórico a las intervenciones militares de EE.UU. en la región.