Chamanes predicen caída de Maduro

Lima, Perú.- Un grupo de chamanes se reunió el lunes en una colina sagrada con vista a la capital de Perú para llevar a cabo un ritual anual en el que hacen sus predicciones para el próximo año.

Vestidos con ponchos y tocados tradicionales andinos, los chamanes realizaron su ceremonia en la cima de la colina de Miraflores, desde donde hicieron sus predicciones sobre el curso de las relaciones internacionales, los conflictos actuales y el destino de dignatarios mundiales.

Los chamanes dijeron que el presidente venezolano Nicolás Maduro será destituido de su cargo y agregaron que los conflictos globales, como la guerra en Ucrania, continuarán.

"Hemos pedido para que Maduro se vaya, se retire, para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pueda lograr sacarlo, y hemos visualizado que para el próximo año se va a dar", aseguró la chamana Ana Simeón.

El grupo predijo correctamente en diciembre de 2023 que el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien había estado encarcelado por abusos a los derechos humanos, fallecería dentro de los próximos 12 meses. Fujimori murió de cáncer en septiembre de 2024 a los 86 años de edad.

Los chamanes predijeron desastres naturales, como terremotos y fenómenos climáticos.