Charlotte se prepara para operativos migratorios con llegada de agentes federales

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Charlotte, Carolina del Norte, se prepara para ser la próxima ciudad en donde se lleven operativos migratorios del gobierno del presidente Donald Trump y se tiene previsto que un gran número de agentes federales llegue a partir del fin de semana, informó un jefe de policía del condado el jueves.

Garry McFadden, jefe policial del condado de Mecklenburg, afirmó en un comunicado que dos funcionarios federales le confirmaron un plan para que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) den inicio a un operativo a partir del sábado o a principios de la próxima semana . Su oficina se negó a identificar a esos funcionarios. McFadden destacó que no se han revelado detalles sobre la operación y que no se ha solicitado la asistencia de su oficina.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a comentar, diciendo: "Todos los días, el Departamento de Seguridad Nacional hace cumplir las leyes de la nación en todo el país. No discutimos operaciones futuras o potenciales".

El presidente Donald Trump ha defendido el despliegue de militares y agentes de inmigración a ciudades con gobiernos demócratas como Los Ángeles, Chicago e incluso la capital del país, asegurando que los operativos sin precedentes son necesarios para combatir al crimen y llevar a cabo su agenda de deportaciones a gran escala.

Charlotte es otro de esos bastiones demócratas. De acuerdo con una declaración de solidaridad de varios funcionarios locales y estatales, la ciudad alberga a más de 150.000 personas nacidas en el extranjero. La población de la ciudad esta integrada aproximadamente por 40% de blancos, 33% de personas de raza negra, 16% de hispanos y 7% de asiáticos.

El gobierno federal ha utilizado el asesinato a puñaladas de la refugiada ucraniana Iryna Zarutskahas a bordo de un tren ligero en Charlotte como prueba de que las ciudades con gobiernos demócratas no protegen a sus residentes del crimen violento. Un hombre con un largo historial criminal ha sido acusado de asesinato.

Activistas, líderes religiosos y funcionarios locales y estatales ya habían comenzado a preparar a la comunidad inmigrante, compartiendo información sobre recursos e intentando calmar los temores. Alrededor de 500 personas participaron el miércoles en una llamada organizada por el grupo CharlotteEAST.

"El propósito de esta llamada fue crear una red de ayuda mutua", manifestó el concejal electo JD Mazuera Arias. Greg Asciutto, director ejecutivo de CharlotteEAST, instó a la población a ponerse en contacto con grupos de apoyo.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg también buscó aclarar su papel. El departamento "no tiene autoridad para aplicar leyes federales de inmigración", advirtió la agencia en un comunicado.

Mazuera Arias y otros dijeron que ya habían comenzado a recibir informes de lo que parecían ser agentes de civil en vecindarios y en el transporte local.

"Este es parte del caos que también vimos en Chicago", expresó el jueves el senador estatal Caleb Theodros, quien representa a Charlotte y al condado de Mecklenburg.

Gregory Bovino, jefe de sector de la Patrulla Fronteriza que estuvo al frente de los operativos recientes en Chicago y fue fundamental en las redadas migratorias en Los Ángeles, no había revelado el siguiente destino de los operativos.

La "Operación Midway Blitz" del gobierno de Trump comenzó en el área de Chicago a principios de septiembre a pesar de las objeciones de funcionarios locales. En un principio involucró arrestos limitados por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en los suburbios, pero posteriormente se expandió para incluir a cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés).

Sus tácticas se volvieron cada vez más agresivas. En toda la región se ha detenido a más de 3.200 personas sospechosas de violar las leyes de inmigración.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa ambas agencias de inmigración, ha ofrecido pocos detalles sobre los arrestos más allá de destacar a un puñado de personas que vivían en el país sin permiso legal y tenían antecedentes penales.

El grupo Indivisible Charlotte y la Red de Migrantes de Carolina llevarán a cabo una capacitación para voluntarios el viernes sobre cuáles son los derechos de las personas al interactuar con las autoridades de inmigración y cómo identificar a los agentes federales de inmigración.

"No siempre llevan chalecos que dicen ´ICE´ ", dijo Tony Siracusa, portavoz de Indivisible Charlotte.

Los grupos también discutirán lugares en donde puedan realizar "protestas espontáneas", pero enfatizó que los activistas no estaban alentando a las personas a ser arrestadas.

Siracusa dijo que los residentes "no están entrando en pánico, pero definitivamente están preocupados".