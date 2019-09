Chicago prohibirá venta de cigarrillos electrónicos con sabores

La alcaldesa de Chicago (EE.UU.), Lori Lightfoot, anunció este lunes una ordenanza que prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos con sabores, en una conferencia de prensa junto al senador por Illinois Dick Durbin y la directora de Escuelas Públicas de la ciudad, Janice Jackson.



Los tres líderes urgieron a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) tomar acción inmediata para prohibir los cigarrillos electrónicos ante la creciente amenaza de muertes que según estudios ha provocado el hábito conocido como vapeo.



Al menos seis personas en EE.UU. han muerto y centenares han sufrido complicaciones pulmonares vinculadas al uso creciente de cigarrillos electrónicos que se promueven con sabores artificiales.



La alcaldesa Lightfoot anunció que, a más tardar el miércoles, introducirá la ordenanza que prohíba la venta de cigarrillos electrónicos con sabores, que según dijo atraen a los consumidores más jóvenes.



"Vamos a comenzar con el tabaco con sabor, particularmente porque sabemos que es como la puerta de entrada en la que los niños se vuelven adictos", dijo Lightfoot.



"Realmente, nuestro gran enfoque aquí es que queremos hacer mucho más en términos de conciencia pública y atacar esta noción de que se trata de una alternativa segura al tabaquismo", subrayó.



Bajo su ordenanza, la venta de los cartuchos de sabores en líquido para los cigarrillos electrónicos estarán prohibidos en toda la ciudad.



Por su parte, Durbin exigió a la FDA una pronta acción y afirmó que uno de cada cinco estudiantes de secundaria en el estado usa cigarrillos electrónicos.



El senador demócrata también señaló que estos cigarrillos fueron promovidos como una alternativa al tabaco, pero se han vuelto "mortíferos" para los consumidores.



Durbin exigió a la FDA tomar acción durante los próximos treinta días para frenar los 380 casos de personas que han sido hospitalizadas en el país con los síntomas del vapeo, según el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC).



Entre los síntomas están las náuseas, vómito, dolor en el pecho, temblores, tos y una gran dificultad para respirar.



Se calcula que cerca de cinco millones de jóvenes en el país están practicando el vapeo, lo que pone en riesgo a un gran número de ellos ante una enfermedad cuyas causas aún no están muy claras.



Ya varias ciudades como Waukegan (Illinois) y estados como Michigan, California y Massachusetts han prohibido o consideran prohibir los cigarrillos electrónicos con sabores.



Por su parte, Janice Jackson, directora de las Escuelas Públicas de Chicago, anunció que harán una campaña para informar a los estudiantes y a sus padres de los riesgos y peligros que acarrea el uso de los cigarrillos electrónicos.



Asimismo, el concejal por el distrito 15 en la ciudad, el hispano Raymond López, anunció que este miércoles introducirá otra ordenanza para vetar y prohibir la venta de los cigarrillos electrónicos.



López afirmó que él no cree en la propuesta de que estos cigarrillos modernos presentan una alternativa a la adicción al tabaco.



"Son costosos, son peligrosos y están llenos de químicos con los que no estamos necesariamente familiarizados", precisó López.



Un estudio publicado hoy por la revista JAMA Internal Medicine indicó que los cigarrillos electrónicos contienen un compuesto químico que puede causar cáncer y que se ha prohibido como aditivo de los alimentos.



El ingrediente, llamado pulegona, "está presente en extractos de aceite preparados de menta y sus variedades como hierbabuena y menta poleo", señaló el investigador Sairam Jabba, del Departamento de Anestesiología en la Facultad de Medicina Duke, en Carolina del Norte.